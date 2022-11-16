《“十四五”乡村绿化美化行动方案》印发
到2025年全国平均村庄绿化覆盖率达32%
2022年11月16日07:03 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月15日电 （记者寇江泽）近日，国家林业和草原局、农业农村部、自然资源部、国家乡村振兴局印发《“十四五”乡村绿化美化行动方案》（以下简称《行动方案》），提出到2025年，全国平均村庄绿化覆盖率达到32%，乡村“四旁”植树15亿株以上，全面巩固提升国家森林乡村，绿化一批国有林区、国有林场居住点，建设一批具有地方特色的森林乡村、绿美乡村，乡村自然生态得到全面保护，乡村绿化水平明显提高，农村人居环境持续改善。
《行动方案》提出多项主要任务，包括：保护乡村自然生态，突出保护乡村山体田园、河湖湿地、原生植被，维护乡村自然生态系统原真性和完整性；稳步增加乡村绿量，实施重要生态系统保护和修复工程，统筹山水林田湖草沙系统治理，科学恢复林草植被；着力提升绿化质量，优先采用乡土树种草种绿化，审慎使用外来树种草种，防止乡村绿化城市化、奢侈化；发展绿色惠民产业，结合乡村绿化，充分挖掘绿色产业发展潜力。
《 人民日报 》（ 2022年11月16日 13 版）
(责编：罗知之、陈键)
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