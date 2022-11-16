人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“双11”，“囤”热了旅游

本报记者  尹  婕
2022年11月16日07:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　游客在世界文化遗产地安徽黟县宏村游玩。
　　施亚磊摄（人民图片）

　　江西省宜春市铜鼓县排埠镇七星岭滑雪场一瞥。
　　周 亮摄（人民图片）

　　今年“双11”期间，“先囤货、后预约”的“囤旅游”消费模式继续盛行，酒店套餐、主题乐园套餐、景区门票套餐、乡村民宿等都成为热销产品。“双11”原本是传统旅游淡季，如今成了“囤旅游”旺季。为更好地保障消费者权益，一些旅游产品的预约有效期延长。“双11”旅游产品预售成为一个新的消费亮点，也为旅游“淡季不淡”提供了一条新路径，有助于旅游产业复苏。

　　

　　冰雪旅游热起来

　　在线旅游平台飞猪的数据显示，今年“双11”，消费者在飞猪上“囤”了超30万件机票次卡、近190万件高星酒店套餐、超45万件热门主题乐园套餐、超50万件热门景区门票套餐。其中，冰雪旅游是最先热起来的品类。

　　随着气温降低，各大滑雪场“开板”在即，热度不断攀升，长白山、亚布力、崇礼、哈尔滨、雪乡等排在冰雪旅游热门目的地前列。万达酒店及度假村市场营销中心总经理王鑫表示，预计今年将成为冰雪旅游爆发元年，今年雪季，承办冬奥会的酒店、雪场将陆续面向普通消费者开放，长白山、崇礼等地也将有更多的冰雪娱乐设施、场所开放，多样化的滑道和玩乐体验适合不同客群。携程数据显示，10月20日至11月8日，吉林冰雪旅游产品预订量位居全国第二。

　　冰雪旅游正成为冬季里的“热消费”，激发了游客为长距离旅游消费提前下单的意愿。飞猪平台上，近九成“双11”冰雪旅游订单来自南方城市，上海、杭州、北京、深圳、广州、南京、武汉、苏州、宁波、成都成为排名前十的客源地。除了赏雪、滑雪等常规项目外，今冬的冰雪旅游产品更加多元化，包括踏雪徒步、雪地飞盘、雪地摩托越野、雪场旅拍等在内的“滑雪+X”类体验项目受到消费者青睐。截至11月6日24时，万达长白山滑雪酒店相关套餐累计已售超7万件，“滑雪+住宿+温泉+水乐园”等“滑雪+X”类商品热销。

　　10月25日零时起，第一批囤完冰雪旅游产品的消费者开始预约自己的冰雪之旅。飞猪数据显示，长白山成为热门核销地之一。

　　为市场复苏蓄力

　　今年“双11”，高星酒店集团、主题乐园和航空公司等纷纷发布新品、推出套餐。包括万达、开元、建发等在内的一批本土酒店品牌迎来销量增长。万豪国际集团大中华区销售及市场营销负责人表示，即便正处于旅游行业的淡季，“双11”期间，旅游企业能通过“提前囤货”锁定消费需求，重启消费意愿，通过“囤旅游”为市场复苏蓄力。

　　一些受新冠肺炎疫情冲击较大的旅行社、民宿商家等，也通过参加“双11”电商活动，寻求机会。昆明春雪国际旅行社负责人谢翼介绍，今年“双11”，该旅行社在飞猪平台推出的线路游热门商品共售出超1500件，成交额近500万元。在谢翼看来，这意味着“提前锁定了1500个服务消费者未来出游的机会”。“我们积极探索新方法来提升商品和服务的确定性，并借助酒店升房、特色礼品等权益来提升消费者的出行意愿。”

　　徽黄京黟旅游发展有限公司则在旅游产品上下功夫。目前，年轻游客已成为出游主力，他们对传统文化、非遗手艺等充满兴趣。今年“双11”，该公司除了推出宏村民宿及门票套餐外，还设计推出深度体验产品，例如扎花灯等传统手艺研学产品。

　　旅游重在体验。西双版纳悦景国际旅行社在“双11”期间主推“私家团”和“精品团”， 更加重视服务细节，为游客准备雨衣雨伞、应急药箱、酒精口罩等，从品质和安全上为游客提供更多保障。

　　在线旅游新探索

　　文化和旅游部近日起草《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见（征求意见稿）》，旨在进一步加强在线旅游市场管理，发挥在线旅游企业整合旅游要素资源的积极作用，带动交通、住宿、餐饮、游览、娱乐等相关旅游企业协同发展，促进平台经济持续健康发展，保障旅游者合法权益。探索在线旅游平台企业经营旅游预售业务，是其中一项重要内容。

　　2013年，“淘宝旅行”在当年“双11”期间与商家合作，将酒店的多间夜使用权打包成套餐，供消费者一次性购买，在未来的一段时间内兑换使用。近年来，旅游产品的预售模式不断成熟，并日渐被消费者、旅游企业所接受。受疫情影响，这种“先囤货、后预约”的预售模式，成为不确定出游条件下的热门旅游消费选择。

　　为了保障已购买产品顺利核销，并让消费者能够灵活安排出游时间，在线旅游企业履行服务承诺，纷纷推出一系列保障措施。例如，同程旅游提出“好货安心囤”，为消费者提供“提前订，随时退”服务；为减少出游不确定性给消费者带来的顾虑，今年“双11”，飞猪上近八成旅游商品是“现货开卖、即买即约”，消费者无需等待，从10月25日零点起即可直接预约使用。在“先囤后约、不约可退”基础上，一些商品的预约有效期延长，最晚可至明年下半年。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
十年来，中国成为全球气候治理进程的重要参与者、贡献者和引领者
　　11月6日至11月18日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）在埃及沙姆沙伊赫举行。会议期间，中国代表团举办了“绿色生活，共建共享——倡导公众参与绿色行动”“生态文明与美丽中国实践”“减污降碳协同增效：实现环境、气候、经济效益多赢”等多场主题边会活动。…
税务部门曝光2起骗取留抵退税案件、2起骗取出口退税案件
　　人民网北京11月15日电（记者车柯蒙）11月15日，四地税务部门分别曝光2起骗取留抵退税案件、2起骗取出口退税团伙案件。 辽宁阜新市税务局第一稽查局依法查处一起运输企业骗取留抵退税案件。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部