本报记者 尹 婕

游客在世界文化遗产地安徽黟县宏村游玩。

施亚磊摄（人民图片）

江西省宜春市铜鼓县排埠镇七星岭滑雪场一瞥。

周 亮摄（人民图片）

今年“双11”期间，“先囤货、后预约”的“囤旅游”消费模式继续盛行，酒店套餐、主题乐园套餐、景区门票套餐、乡村民宿等都成为热销产品。“双11”原本是传统旅游淡季，如今成了“囤旅游”旺季。为更好地保障消费者权益，一些旅游产品的预约有效期延长。“双11”旅游产品预售成为一个新的消费亮点，也为旅游“淡季不淡”提供了一条新路径，有助于旅游产业复苏。

冰雪旅游热起来

在线旅游平台飞猪的数据显示，今年“双11”，消费者在飞猪上“囤”了超30万件机票次卡、近190万件高星酒店套餐、超45万件热门主题乐园套餐、超50万件热门景区门票套餐。其中，冰雪旅游是最先热起来的品类。

随着气温降低，各大滑雪场“开板”在即，热度不断攀升，长白山、亚布力、崇礼、哈尔滨、雪乡等排在冰雪旅游热门目的地前列。万达酒店及度假村市场营销中心总经理王鑫表示，预计今年将成为冰雪旅游爆发元年，今年雪季，承办冬奥会的酒店、雪场将陆续面向普通消费者开放，长白山、崇礼等地也将有更多的冰雪娱乐设施、场所开放，多样化的滑道和玩乐体验适合不同客群。携程数据显示，10月20日至11月8日，吉林冰雪旅游产品预订量位居全国第二。

冰雪旅游正成为冬季里的“热消费”，激发了游客为长距离旅游消费提前下单的意愿。飞猪平台上，近九成“双11”冰雪旅游订单来自南方城市，上海、杭州、北京、深圳、广州、南京、武汉、苏州、宁波、成都成为排名前十的客源地。除了赏雪、滑雪等常规项目外，今冬的冰雪旅游产品更加多元化，包括踏雪徒步、雪地飞盘、雪地摩托越野、雪场旅拍等在内的“滑雪+X”类体验项目受到消费者青睐。截至11月6日24时，万达长白山滑雪酒店相关套餐累计已售超7万件，“滑雪+住宿+温泉+水乐园”等“滑雪+X”类商品热销。

10月25日零时起，第一批囤完冰雪旅游产品的消费者开始预约自己的冰雪之旅。飞猪数据显示，长白山成为热门核销地之一。

为市场复苏蓄力

今年“双11”，高星酒店集团、主题乐园和航空公司等纷纷发布新品、推出套餐。包括万达、开元、建发等在内的一批本土酒店品牌迎来销量增长。万豪国际集团大中华区销售及市场营销负责人表示，即便正处于旅游行业的淡季，“双11”期间，旅游企业能通过“提前囤货”锁定消费需求，重启消费意愿，通过“囤旅游”为市场复苏蓄力。

一些受新冠肺炎疫情冲击较大的旅行社、民宿商家等，也通过参加“双11”电商活动，寻求机会。昆明春雪国际旅行社负责人谢翼介绍，今年“双11”，该旅行社在飞猪平台推出的线路游热门商品共售出超1500件，成交额近500万元。在谢翼看来，这意味着“提前锁定了1500个服务消费者未来出游的机会”。“我们积极探索新方法来提升商品和服务的确定性，并借助酒店升房、特色礼品等权益来提升消费者的出行意愿。”

徽黄京黟旅游发展有限公司则在旅游产品上下功夫。目前，年轻游客已成为出游主力，他们对传统文化、非遗手艺等充满兴趣。今年“双11”，该公司除了推出宏村民宿及门票套餐外，还设计推出深度体验产品，例如扎花灯等传统手艺研学产品。

旅游重在体验。西双版纳悦景国际旅行社在“双11”期间主推“私家团”和“精品团”， 更加重视服务细节，为游客准备雨衣雨伞、应急药箱、酒精口罩等，从品质和安全上为游客提供更多保障。

在线旅游新探索

文化和旅游部近日起草《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见（征求意见稿）》，旨在进一步加强在线旅游市场管理，发挥在线旅游企业整合旅游要素资源的积极作用，带动交通、住宿、餐饮、游览、娱乐等相关旅游企业协同发展，促进平台经济持续健康发展，保障旅游者合法权益。探索在线旅游平台企业经营旅游预售业务，是其中一项重要内容。

2013年，“淘宝旅行”在当年“双11”期间与商家合作，将酒店的多间夜使用权打包成套餐，供消费者一次性购买，在未来的一段时间内兑换使用。近年来，旅游产品的预售模式不断成熟，并日渐被消费者、旅游企业所接受。受疫情影响，这种“先囤货、后预约”的预售模式，成为不确定出游条件下的热门旅游消费选择。

为了保障已购买产品顺利核销，并让消费者能够灵活安排出游时间，在线旅游企业履行服务承诺，纷纷推出一系列保障措施。例如，同程旅游提出“好货安心囤”，为消费者提供“提前订，随时退”服务；为减少出游不确定性给消费者带来的顾虑，今年“双11”，飞猪上近八成旅游商品是“现货开卖、即买即约”，消费者无需等待，从10月25日零点起即可直接预约使用。在“先囤后约、不约可退”基础上，一些商品的预约有效期延长，最晚可至明年下半年。

(责编：罗知之、陈键)

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