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11月份中期借贷便利缩量开展，专家认为——

市场中长期流动性合理充裕

姚 进
2022年11月16日07:12 | 来源：经济日报
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原标题：市场中长期流动性合理充裕

11月份中期借贷便利（MLF）到期量为10000亿元，有着较高市场关注度。11月15日，中国人民银行发布公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，当日开展8500亿元中期借贷便利操作和1720亿元公开市场逆回购操作，中标利率分别保持在2.75%、2.00%不变。

公告显示，11月份以来人民银行已通过抵押补充贷款（PSL）、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。对此，专家表示，通过多种方式整体加量投放中长期流动性，有助于引导市场流动性处于合理充裕水平，充分满足了金融机构需求，支持金融机构加大对实体经济信贷投放。

“11月份MLF缩量续做，主要是市场中长期流动性充足，本次MLF缩量1500亿元，但续做的8500亿元MLF工具，加上PSL、再贷款工具资金，中长期流动性投放超过1.1万亿元，中长期流动性投放是在增加的。另外，10月份金融等数据反映实体经济融资需求偏弱，也在一定程度上抑制金融机构对中长期流动性的需求。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为。

周茂华进一步表示，MLF利率维持不变，主要是目前国内经济面临复杂环境，仅靠央行降息措施可能难以达到预期效果；实际上目前国内需求受抑制，部分行业企业面临困难，需要多部门政策措施协同配合，更多倚重结构性工具。同时，市场对央行降息较敏感，货币政策促内需稳增长需要兼顾内外均衡。接下来，还是要落实落细一揽子政策措施，充分释放政策红利；同时，引导金融机构继续加大对薄弱环节和重点领域支持，扩大有效需求。

考虑到11月份MLF到期量巨大，此前有市场预期认为，央行有可能降准置换部分到期MLF。对此，东方金诚首席宏观分析师王青表示，11月份之所以未实施降准置换到期MLF，可能主要有以下原因：首先，降准置换到期MLF对降低银行资金成本作用有限，而引导银行下调存款利率在推动贷款市场报价利率（LPR）下调方面的作用更为明显。可以看到，9月份商业银行启动新一轮存款利率下调，其中也包括了活期存款利率下调。这样来看，为推动LPR报价下调，当前动用降准工具的必要性不大。

其次，未来一段时间美国高通胀局面难现明显改观，2023年二季度之前美联储有望持续加息，美元指数很可能继续处于强势运行状态。这意味着当前兼顾内外平衡、稳定人民币汇率在宏观政策权衡中的比重较高。降准一方面是“货币政策回归常态后的常规流动性操作”，但市场也易于将其理解为货币宽松的重要举措。由此，出于稳汇率角度考虑，当前监管层对实施降准或较为慎重。

(责编：罗知之、陈键)
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