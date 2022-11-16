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国家统计局：10月份各线城市商品住宅销售价格环比下降

2022年11月16日09:58 | 来源：人民网
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人民网北京11月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日发布数据显示，2022年10月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比下降，一线城市同比上涨、二三线城市同比降幅略扩。

一二三线城市商品住宅销售价格环比下降

10月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有58个和62个，比上月分别增加4个和1个。

10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.3%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.3%和0.5%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.4%和0.5%，降幅均与上月相同。

一线城市商品住宅销售价格同比上涨，二三线城市同比降幅略扩

10月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有51个和64个，比上月均增加1个。

10月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点；二手住宅销售价格同比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.3%和3.2%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降3.9%和4.7%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)
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