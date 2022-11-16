原标题：取暖设备“爆单”！“中国制造”在全球供应链中地位再凸显

平日里我们习以为常的电热毯、电暖器、热水袋、高领毛衣，在国外正变得抢手。由于欧洲天然气供给受限、价格暴涨，比起砍柴取暖、花费数十万元改造取暖设备，物美价廉的中国取暖产品成了最优解。

海关数据显示，2022年1-8月，义乌市出口保暖用品，包括空调、热泵、热水器、电热毯等共计1.9亿元，同比增长41.6%；1-8月，浙江省出口电热毯646.8万条，同比增长32.1%；其中，对欧盟出口64.8万条，增长114.6%。

在全球需求收缩的大环境下，中国取暖设备制造商正忙得热火朝天，不亦乐乎。

此外，双十一期间，羽绒服企业也迎来一波销售高峰，随着新国标的实施，这一千亿级别的市场，将进一步向规范化、高端精品化发展。严寒将至，但“暖经济”正蓬勃发展。

出口“爆单” 企业跑步加入取暖设备赛道

随着欧洲能源危机持续，天然气供给受限且价格上涨，欧洲人对中国的供应链有了更大的依赖：寻求用电或能耗更低的取暖设备。

据行业内人士介绍，欧洲的取暖器销售旺季一般会在9月份结束，但近期却有不少来自欧洲的客户和大型商超等采购商的加急补单。

中国家用电器协会的一份分析报告显示，2022年以来，我国对欧洲空调、电暖器、电热毯等家电产品出口呈增长态势，其中电热毯以97%的增速引领其他品类。

取暖设备热销背后，是我国健全和完善的产业体系和产业链。天眼查数据显示，截至目前，我国取暖电器相关企业共145.5万余家，江苏、山东及广东相关企业数量位居前列。

加足马力，加班加点，是近期这些中国取暖设备制造商的日常。超140万家完善的供应链上下游企业，让我国的取暖设备物美价廉，且能快速生产和出货，这是其他国家所无法比拟的优势。

事实上，早在去年，不少企业就精准预测了这波“风口”，增设取暖电器业务。天眼查数据显示，2021年，取暖相关企业新增注册量最多。且今年3月，就有2万多家企业新增加取暖设备业务；3-11月，已累计有近15万家企业加入取暖设备赛道，月度企业注册量均值达到1.6万家以上。

不过，据媒体报道，尽管取暖设备在欧洲卖爆，但中国厂商利润空间却不高，且由于大多以贴牌为主，品牌效应不强，因此不敢提升太高幅度的售价。

天眼查数据显示，取暖电器相关企业中，48.1%的注册资本在100万元以内，处于“小而美”的阶段。注册资本在1000万元以上企业占比仅有12.8%。

面对这种情况，企业也意识到创新升级才能长久，一方面根据市场需求，自主研发新品，另一方面则按照客户要求进行开发。

天眼查数据显示，取暖相关企业专利信息有84.4万余个，呈逐年稳定增长趋势。专利类型中，实用新型（47.9%）和发明（41.4%）占比较高。有企业不满足于简单的取暖，而是不断研发加湿、静音等专利技术，动态调整以契合市场需求变化。

羽绒服被疯狂加购 企业发力“黑科技”

火爆的不仅是取暖类电器，服装鞋帽企业也迎来机遇。暖水袋、高领毛衣、光腿神器、秋衣秋裤等已进入德国、英国、波兰、荷兰等国女性的“购物车”中。

羽绒服则是冬天御寒的最重要衣物。数据显示，2021年，我国羽绒服市场规模已达1562亿元，2024年将达到1950亿元。

某电商平台双11数据显示，近期，每天大约有1亿件羽绒服被在线浏览，平均每个福建人的购物车里有1.03件羽绒服，每个广西人的购物车里有1.04件羽绒服，连原本不过冬的海南人都在加购羽绒服。

单纯的防风、保暖已不能满足消费者的需求了，产品设计、科技、功能、生产工艺都是如今消费者选购羽绒服的新关注点。

天眼查数据显示，目前，我国羽绒服相关企业6.2万余家，江苏、浙江以及山东相关企业数量位居前列，分别拥有1.1万余家、8000余家以及4900余家；从成立时间来看，成立于10年以上的企业占比较高，达12.7%。

近两年，国内羽绒服企业不断发力材料应用、时尚设计和黑科技。天眼查数据显示，羽绒服企业年新增专利数不断增长，2021年共新增846项专利，2022年还没结束，就已经新增了857项专利。一项名为“自清洁羽绒服”的专利摘要显示，其属于羽绒服技术领域，不仅能够减少洗涤次数，还能延长羽绒服使用寿命。

今冬还是羽绒服新国标落地后的第一个销售季。自今年4月1日起，羽绒服装新国标正式实施，羽绒填充物不再标注“含绒量”，而是统一标注“绒子含量”。此前，部分商贩会在“含绒量”上做文章，在羽绒填充料中加入大量绒丝或者直接购买低绒子含量的原料。但是，绒丝保暖性差，绒子才是保暖的核心成分。“绒子含量”比例越高，保暖性越好。“新国标”中，不仅明确将“含绒量”修改为“绒子含量”，并且要求其含量应不低于50%，这意味着有效阻止了羽绒服生产厂家用混入大量绒丝以次充好，减少消费者花高价钱买到低质量产品的乱象。业内人士表示，这也将提高我国羽绒服装在国际市场中的竞争力和影响力。

(责编：董童、李源)

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