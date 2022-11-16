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银保监会：截至三季度末银行业用于小微企业的贷款余额58万亿元

2022年11月16日11:10 | 来源：人民网
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人民网北京11月16日电 （记者杜燕飞）银保监会15日发布的2022年三季度银行业保险业主要监管指标数据显示，截至三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额58万亿元，保险公司原保险保费收入3.8万亿元，同比增长5%。前三季度，商业银行累计实现净利润1.7万亿元，同比增长1.2%。

数据显示，前三季度，银行业和保险业总资产稳健增长。截至三季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额373.9万亿元，同比增长10.2%；保险公司总资产26.7万亿元，较年初增长7.3%。

银行业和保险业持续加强金融服务，截至三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额58万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额22.9万亿元，同比增长24.1%；保险公司原保险保费收入3.8万亿元，同比增长5.0%。前三季度，新增保单件数386亿件，同比增长11.8%。

商业银行信贷资产质量保持总体稳定，截至三季度末，商业银行不良贷款余额3万亿元，较上季度末增加373亿元；商业银行不良贷款率1.66%，较上季度末下降0.01个百分点。

商业银行风险抵补能力增强，截至三季度末，商业银行贷款损失准备余额为6.1万亿元，较上季度末增加1285亿元；拨备覆盖率为205.54%，较上季度末上升1.75个百分点；商业银行（不含外国银行分行）资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率均较上季度末上升。

商业银行流动性水平保持稳健，三季度末，商业银行流动性覆盖率为142.68%，较上季末下降3.62个百分点；流动性比例为61.66%，较上季末下降0.61个百分点；人民币超额备付金率1.56%，较上季末下降0.11个百分点；存贷款比例（人民币境内口径）为78.65%，较上季末上升0.21个百分点。

在保险业偿付能力方面，截至二季度末，纳入偿付能力监管委员会审议的181家保险公司平均综合偿付能力充足率为220.8%，平均核心偿付能力充足率为148.1%；42家保险公司风险综合评级被评为A类，115家保险公司被评为B类，15家保险公司被评为C类，9家保险公司被评为D类。

(责编：王连香、吕骞)
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