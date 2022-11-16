人民网北京11月16日电 （记者王震）国新办16日举行落实系列税费支持政策国务院政策例行吹风会。会上，国家税务总局副局长王道树介绍，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。其中，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元，超过去年全年退税规模的3.5倍；新增减税降费7896亿元；累计办理缓税缓费6797亿元。

王道树指出，从年初出台新的组合式税费支持政策，到5月份将大规模增值税留抵退税扩围到批发和零售业等7个行业，阶段性减征部分乘用车车辆购置税，再到8月份以来实施制造业中小微企业延续缓缴部分税费、支持企业创新阶段性减税等税费支持政策，步步扩围、次次加力，体现了党中央、国务院让亿万市场主体过上“好日子”的魄力与决心。

王道树介绍，各项税费支持政策积极作用不断显现：一是减轻了企业税费负担。税务部门监测的全国10万户重点税源企业每百元营业收入税费负担下降了5.3%，其中装备制造业下降9.6%，帮助广大市场主体爬坡过坎、纾困解难。二是助力了经济回稳向上。增值税发票数据显示，随着系列税费支持政策迅速落地，二季度全国企业销售收入同比增长1.1%，扭转了前期下滑局面，三季度以来同比增长3.4%，呈现回稳向好势头。三是增强了企业发展动能。1月1日-11月10日，全国企业采购设备投资同比增长4.9%，比上半年加快1个百分点，其中装备制造业采购设备投资同比增长9.8%，发展动能进一步增强。

(责编：王震、吕骞)

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