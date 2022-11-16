人民网北京11月16日电 （记者王震）国新办16日举行落实系列税费支持政策国务院政策例行吹风会。会上，国家税务总局副局长王道树表示，新能源汽车免征政策效应明显，今年以来截至11月10日，累计免征新能源汽车车购税686.2亿元，同比增长101.2%。

汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，涉及面广、产业链长、市场规模大，释放汽车消费潜力对助力提振消费、稳住宏观经济大盘具有重要意义。王道树指出，“延续性+阶段性”优惠搭配出台，免税政策和减征政策同向发力，对促进汽车市场回暖企稳，刺激国内消费发挥了重要作用。

从执行情况看，新能源汽车免征政策效应明显。王道树介绍，今年以来截至11月10日，累计免征新能源汽车车购税686.2亿元，同比增长101.2%。机动车销售统一发票数据显示，截至11月10日，累计销售新能源汽车448万辆，同比增长78.1%。减征部分乘用车车购税政策执行平稳、成效比较明显。今年6月至11月10日，共为符合条件的乘用车减征车购税397.5亿元。机动车销售统一发票数据显示，今年6-10月，2.0升及以下排量乘用车销量约652.3万辆，与政策实施前的1-5月份相比，环比增长20.6%。

(责编：王震、吕骞)

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