原标题：深耕交付力服务力 美的置业制造业基因优势凸显

11月14日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）受理了美的置业150亿元储架式注册发行。

进入2022年，美的置业凭借优良企业资质和高信用价值，屡次获得多家主流金融机构支持。继2月成为成功发行中票的内房股民企，公司接连与招商银行、交通银行、建设银行以及农业银行达成战略合作，获得共计390亿元地产并购贷及保障性租赁住房贷款以及360亿元个人住房按揭贷款专项额度。5月，美的置业成功发行10亿公司债，系创设信用保护合约发债示范房企。

重品质、提前交付 见证美的置业责任与担当

随着行业深度调整期的到来，“保交付”成为当前第一要务。交付大考中，标杆房企美的置业始终坚守企业责任，把产品、交付和服务放在首位，力争不仅保交付节点，更要提升工程质量、重视社群及用户品牌打造，为业主提供更健康、更美好的生活方式。2022年1至10月，美的置业累计交付超5万套，客户满意度位列行业第一梯队。

在坚守品质方面，美的置业聚焦客户对居住空间与生活的需求，保障每一次交付。凭借高质素的产品品质和综合产品能力，美的置业累计荣获20余项产品荣誉。

对于“交付”课题，美的置业通过制造业的精细化运作及优化交付流程体系，实现交付效率的综合提升。下半年，沪苏皖区域徐州美的东湖天、南京·美的山和宸园、湘赣区域的长沙美的麓府都力鉴美的置业产品力、交付力。

据了解，9月24日，徐州美的东湖天城迎来二批次交付，本次交付不光比预定时间提前了60多天，还实现了“交付即办证”，业主在资料齐全的情况下，即可同步拿到房屋钥匙和不动产权证。10月下旬，南京·美的山和宸园首次迎来集中交付，本次山和宸园更是提前了18天完成交付。通过“云交付”一站式交付服务、“交付即办证”便捷流程服务等一系列保质保量的服务举措，提升交付效率，兑现产品承诺。

美的置业自2010年开始深耕湘赣区域，形成了11城50+盘的橙意版图，在长沙已布局11个项目，31+批次，约7000+家庭交付，兑现“美的置业式美好”。10月30日，美的置业在星城长沙五区内打造的第一个精装项目——长沙美的麓府第一批房源启动交付。美的麓府此次交付同步实现部分业主“交房即交证”，这不仅践行了美的置业对广大业主的橙意承诺，也让城市见证了美的置业湘赣区域产品营造的深厚功力。

深耕交付力服务力 制造业基因优势凸显

美的置业把制造业基因牢刻在每一个项目和产品中，美的置业秉持一直坚守的价值观——做动能十足的马拉松选手，严格坚守自己的企业责任和担当，为业主、为百姓提供好的生活方式，守望经得起时间检验、能穿越周期的核心价值。

为此，美的置业持续推进客研体系建设，推出全新用户交付品牌IP“橙意家”，从产品、工程、服务三大板块，持续向客户传递看得见的品质生活。截至目前，全国落地超50场橙意家开放活动。通过智慧工程管理、云监工、工法样板、工地开放等，让业主提前感受美好归家体验。

例如美的置业粤桂区域就通过“云监工”系统，为业主开启见证新家成长的透明“窗口”。业主只需用手机进入“美的置业云”小程序，即可通过全天候、全方位的实况慢直播，实时查看新家建造的每天进度，360度监控施工进场的每个材料。轻松跨越时空的限制、免去奔走工地的不便，所见即所得的安心，尽在掌握之中。

美的置业释放出的产品力、交付力，从精工、美学、功能等多维度出发。项目热销背后，不仅代表了美的置业有能力赢在“双11”、国庆黄金周等营销节点，更是代表在交付大考中，通过交付力比拼，积极发挥模范带头作用，展现企业的社会责任与担当。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经