为广大市场主体办实事、减负担、增便利——国家税务总局介绍系列税费支持政策落实进展
新华社北京11月16日电题：为广大市场主体办实事、减负担、增便利——国家税务总局介绍系列税费支持政策落实进展
新华社记者王雨萧、申铖
今年以来，新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策和接续措施分批推出，为减轻市场主体负担、稳住宏观经济大盘提供有力支撑。国新办16日举行国务院政策例行吹风会，介绍一系列税费支持政策落实进展。
超3.7万亿元税费优惠已落实
国家税务总局副局长王道树介绍，今年以来，税务部门持续加大政策宣传力度，迭代升级信息系统，优化“非接触式”服务，推进各项税费支持政策精准直达纳税人缴费人。截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。
“其中，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元，超过去年全年退税规模的3.5倍；新增减税降费7896亿元；累计办理缓税缓费6797亿元。”王道树说。
大规模增值税留抵退税，是今年新的组合式税费支持政策“重头戏”。
国家税务总局总审计师蔡自力介绍，4月以来，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款合计21864亿元，加上今年一季度继续实施留抵退税老政策的1233亿元，截至11月10日，留抵退税合计达23097亿元。
“今年以来，已获得留抵退税的纳税人中，小微企业户数占比93.1%，共享受退税9178亿元，金额占比39.7%；中型企业退税5104亿元，大型企业退税8815亿元，金额占比分别为22.1%、38.2%。”蔡自力说。
各项税费支持政策积极作用不断显现：税务部门监测的全国10万户重点税源企业每百元营业收入税费负担下降5.3%。增值税发票数据显示，随着系列税费支持政策落地，二季度全国企业销售收入同比增长1.1%，扭转了前期下滑局面，三季度以来同比增长3.4%，呈现回稳向好势头。1月1日至11月10日，全国企业采购设备投资同比增长4.9%，比上半年加快1个百分点。
累计免征新能源汽车车购税超686亿元
王道树介绍，今年为支持汽车市场发展，党中央、国务院及时决策，延续新能源汽车免征车购税政策，及时出台了减征部分乘用车车购税政策。“延续性+阶段性”优惠搭配出台，免税和减征政策同向发力，对促进汽车市场回暖、刺激国内消费发挥了重要作用。
“今年以来截至11月10日，累计免征新能源汽车车购税686.2亿元，同比增长101.2%。”王道树说。税务部门通过官网、微信公众号、12366热线等方式，让纳税人对政策应知尽知、早知早享。同时，及时升级信息系统，实现自动判别条件、自动享受优惠，进一步提升纳税人享受政策的便利度。
“从执行情况看，新能源汽车免征政策效应明显。”王道树说，机动车销售统一发票数据显示，截至11月10日，累计销售新能源汽车448万辆，同比增长78.1%。
此外，减征部分乘用车车购税政策执行平稳、成效比较明显。今年6月至11月10日，共为符合条件的乘用车减征车购税397.5亿元。机动车销售统一发票数据显示，今年6至10月，2.0升及以下排量乘用车销量约652.3万辆，与政策实施前的1至5月份相比，环比增长20.6%。
享受政策红利更便捷高效
记者在发布会上了解到，今年是税务部门连续第9年开展“便民办税春风行动”。各级税务机关在广泛征集纳税人缴费人意见建议基础上，研究制定并积极推进121项便民办税措施，截至目前已有112项措施落实到位，有力支撑系列税费支持政策直达快享。
各地多措并举，推动实现政策“敲门”提醒：山东高密市通过网上直播团队，聚焦纳税人关心的税收优惠政策落实、纳税业务申报等内容每月定期直播；陕西西安市逐个梳理辖区纳税人情况，推出更精准的分类办税缴费服务，全力做好企业“服务员”；深圳税务部门依托智慧税务综合体系，根据行业特性“靶向”施策……
“各级税务机关面向不同政策适用主体，分批开展精准推送，分类进行专项辅导。今年以来累计精准推送政策44批次，惠及纳税人缴费人4.75亿户次。”国家税务总局纳税服务司司长沈新国说。
在降低办税成本方面，沈新国介绍，全面实行税务行政许可事项清单管理，将原有的6个税务行政许可事项减少至1个；调整优化部分文书内容，将税务行政许可文书样式由15种减少至12种；优化纳税人延期缴纳税款等税务事项办理程序，取消法制审核等环节，降低市场主体制度性交易成本，激发市场活力。
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