第九届“创青春”中国青年创新创业大赛落幕 约6万名创业青年参赛
2022年11月16日19:56 | 来源：新华网
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新华社北京11月16日电（记者董博婷、黄玥）记者从共青团中央获悉，“航天科工杯”2022年中国青年创新创业交流营暨第九届“创青春”中国青年创新创业大赛16日在辽宁大连闭幕。
本届“创青春”系列活动历时4个多月，分别于江苏盐城、江西共青城、湖北武汉、辽宁大连举办乡村振兴、数字经济、科技创新、社会企业4个专项赛，共吸引超过1.8万个青年创新创业项目、约6万名创业青年报名参赛。
活动期间，还举办了中国青年创新创业发展峰会、中国青年创新创业成果展、县级青年创业组织代表工作交流会等活动，打造了团组织、青年创业者、社会创服机构共创、共享、共赢的青年创新创业嘉年华。
据悉，“创青春”中国青年创新创业大赛9年来累计吸引50.6万支创业团队、215万余名创业青年参与。
(责编：胡永秋、袁勃)
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