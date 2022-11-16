前10个月全国财政收入扣除留抵退税因素后增长5.1%
2022年11月16日20:01 | 来源：新华网
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新华社北京11月16日电（记者申铖）财政部16日发布数据显示，今年前10个月，全国一般公共预算收入173397亿元，扣除留抵退税因素后增长5.1%，按自然口径计算下降4.5%。
其中，中央一般公共预算收入80005亿元，扣除留抵退税因素后增长4.8%，按自然口径计算下降5.5%；地方一般公共预算本级收入93392亿元，扣除留抵退税因素后增长5.4%，按自然口径计算下降3.6%。
从主要税收收入项目来看，前10个月，国内增值税39324亿元，扣除留抵退税因素后增长2.7%，按自然口径计算下降29.1%；国内消费税14418亿元，比上年同期增长13.2%；企业所得税42271亿元，比上年同期增长3.5%；个人所得税12540亿元，比上年同期增长8.5%。
财政支出方面，前10个月，全国一般公共预算支出206334亿元，比上年同期增长6.4%。其中，中央一般公共预算本级支出28341亿元，比上年同期增长7.2%；地方一般公共预算支出177993亿元，比上年同期增长6.2%。卫生健康、科学技术、社会保障和就业、交通运输等领域支出保持较快增长。
全国政府性基金预算收支方面，前10个月，全国政府性基金预算收入52166亿元，比上年同期下降22.7%；全国政府性基金预算支出85845亿元，比上年同期增长9.8%。
(责编：胡永秋、袁勃)
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