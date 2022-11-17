本报记者 王 观

“截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。其中，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元，超过去年全年退税规模的3.5倍；新增减税降费7896亿元；累计办理缓税缓费6797亿元。各项税费支持政策积极作用不断显现。”国家税务总局副局长王道树在16日举行的落实系列税费支持政策国务院政策例行吹风会上说。

助力工业经济平稳运行、小微企业纾困解难

大规模增值税留抵退税是今年新的组合式税费支持政策的“重头戏”。4月以来，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款合计21864亿元，加上今年一季度继续实施的留抵退税老政策1233亿元，截至11月10日，留抵退税合计已达23097亿元。分行业看，制造业是受益最明显的行业；分企业规模看，小微企业是受益主体。税务总局总审计师兼收入规划核算司司长蔡自力表示，从政策效应看，留抵退税是“真金白银”，发挥了为企业“输血”“活血”的积极作用，助力工业经济平稳运行，为小微企业纾困解难，促进新动能加快发展。

增值税发票数据显示，截至11月10日，全国退税工业企业购进金额同比增长12.1%，比无退税企业高2.8个百分点；高技术行业和高新技术企业销售收入同比增长7.2%，比全部企业高3.8个百分点。三季度以来，小微企业销售收入同比增长0.8%，比二季度加快0.7个百分点；困难行业销售收入同比增长4.3%，比二季度加快1.4个百分点。

近期召开的国务院常务会议要求，深入落实制造业增量留抵税额即申即退，支持企业纾困和发展。税务总局货物和劳务税司副司长吴晓强表示，为确保这一要求落实落细，税务部门一方面进一步升级信息系统，确保制造业增量留抵退税优先办理；另一方面不断优化纳税人退税申请方式，退税信息自动预填85%以上，便利纳税人申请退税。

同时，财政部门加大对地方财政库款调度支持力度，保障退税资金及时到位；央行国库部门做到退库申请及时办结。在各方共同努力下，全国各省（区、市）和计划单列市的制造业增量留抵退税到账平均时间均压缩至2个工作日以内，提速近80%。

车购税政策促进汽车市场回暖企稳

今年6月起，我国实施阶段性减征部分乘用车车辆购置税，随后又将新能源汽车免征车购税政策延续至2023年底。

王道树表示，“延续性+阶段性”优惠搭配出台，免税政策和减征政策同向发力，对促进汽车市场回暖企稳、刺激国内消费发挥了重要作用。为落实好相关政策，税务部门积极加强税法宣传辅导，让纳税人应知尽知、早知早享；及时升级信息系统，提升纳税人享受优惠政策的便利度。

从执行情况看，新能源汽车免征政策效应明显。截至11月10日，累计免征新能源汽车车购税686.2亿元，同比增长101.2%。减征部分乘用车车购税政策执行平稳，成效比较明显。今年6月至11月10日，共为符合条件的乘用车减征车购税397.5亿元。

还值得关注的是，契税法和城市维护建设税法于去年9月1日起实施，现已实施一年有余。税务总局财产和行为税司司长练奇峰表示，两部税法施行以来总体运行平稳顺畅。税务部门及时发布一系列配套操作办法、进一步优化服务措施，保障两部税法的顺利实施。

积极推进便民办税措施

今年是税务部门连续第九年开展“便民办税春风行动”。各级税务机关响应服务需求、创新服务举措，在广泛征集纳税人缴费人意见建议的基础上，研究制定并积极推进121项便民办税措施。

——政策宣传辅导更精准。各级税务机关面向不同政策适用主体，分批开展精准推送，分类进行专项辅导。

——解决急难问题更快捷。建立纳税缴费服务投诉分析改进闭环机制，推动构建上下级、部门间纵向贯通、横向联动的纳税人缴费人诉求响应良性互动工作格局，及时分析解决问题。

——降低办税成本更有力。全面实行税务行政许可事项清单管理，将原有的6个税务行政许可事项减少至1个；优化纳税人延期缴纳税款等税务事项办理程序，取消法制审核等环节，降低市场主体制度性交易成本。

“截至目前，已有112项措施落实到位，有力支撑了系列税费支持政策的直达快享。”税务总局纳税服务司司长沈新国说。

在税费服务水平不断提升的同时，税务部门也一以贯之重视防范和打击涉税违法行为。蔡自力表示，税务部门坚持打防并举、防范在先，在税收监管各环节实现信息互通、结果共享、风险联防，提升一体化风险防控能力。运用税收大数据开展风险分析和精准选案，实现分类应对。同时依托税务、公安、检察、海关等部门联合打击虚开骗税工作机制，在数据共享、分析研判、联合打击和工作督导等方面深度合作，形成工作合力。

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 06 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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