本报记者 韩 鑫

从北京出发，沿京昆高速一路向西南行驶200多公里，抵达山西灵丘县。平坦开阔处，一片超30万平方米的建筑群拔地而起，机房内上万架整齐排列的高密度机柜正有序运行，依托算力的实时调度，千里之外的用户得以流畅观看视频。

这里是秦淮数据环首都·太行山能源信息技术产业基地，其不仅是目前国内功率密度最高、规模最大的智能计算数据中心集群之一，更凭借数百项自研节能技术的成功应用，入选2020年度国家绿色数据中心。相对于传统数据中心，绿色数据中心具有资源消耗少、能源利用率高、运维水平强等特点。

随着我国数据中心规模和能耗总量不断壮大，数据中心绿色发展已成为工业绿色发展的重要组成部分。“近年来，我国积极推进数据中心能效提升，先后创建3批次共153家国家绿色数据中心，绿色低碳转型升级取得积极成效。”工信部节能与综合利用司有关负责人介绍。

数据中心能效水平持续提升。2021年度国家绿色数据中心电能利用效率（PUE）平均值已降低至1.3。其中，环首都·太行山能源信息技术产业基地、数据港—阿里巴巴张北中都草原数据中心等数据中心年均PUE已低于1.2，达到国际先进水平，有效带动行业持续提升能效水平。目前，全国规划在建的大型以上数据中心平均设计电能利用效率已降至1.3。

能源利用绿色转型步伐加快。通过市场化绿色电力交易、因地制宜建设分布式可再生能源电站等方式，国家绿色数据中心可再生能源电力平均利用率由2018年的15%提升至目前的30%以上。在灵丘县，环首都·太行山能源信息技术产业基地采用当地发配电企业、储能电站和秦淮数据三方约定“基地直供电”模式，实现100%绿色电力应用。在江苏仪征，腾讯仪征东升云计算数据中心在机房屋顶建设分布式光伏发电系统，总装机容量约1.3万千瓦，年均消纳可再生能源电力超过1210万千瓦时。

作为数据处理所需算力的载体，数据中心已成为支撑数字化转型发展的关键基础设施。为进一步引导我国数据中心高效、低碳、集约、循环发展，近日，工信部会同国家发改委等部门启动2022年度国家绿色数据中心推荐工作，拟在生产制造、电信、互联网、公共机构等数据中心重点应用领域，遴选一批能效水平高且绿色低碳、布局合理、技术先进、管理完善、代表性强的国家绿色数据中心。

值得注意的是，此次国家绿色数据中心评价指标体系进行了较大调整，在现有数据中心行业绿色发展水平基础上，为未来一段时间数据中心绿色发展提供了具体路径。

在能源利用方面，进一步提高对电能利用效率评价基准的同时，大幅引导数据中心提高可再生能源电力利用水平。应用可再生能源电力已成为绿色数据中心的一个重要标志。

在算力能效方面，不仅将数据中心信息设备的能效管理纳入评价要求，还鼓励利用智能化管控手段实现算力设施与数据中心基础设施进行联动节能。

在科学布局方面，鼓励在风光资源富集、气候适宜的地区布局建设，鼓励在已批复国家枢纽节点内建设，鼓励集约建设。科学布局和集约发展已成为数据中心绿色发展的重要组成部分。目前，不少数据中心企业正在“东数西算”工程八大节点十大集群地区加快布局建设。

根据《“十四五”信息通信行业发展规划》，预计“十四五”期间，数据中心算力年均增幅将达27%，数据中心规模仍将保持较快增长，其能源利用规模也将相应增加。

“PUE的改善具有边际递减特点，是数据中心绿色发展的起点，但不是终点。”中国电子学会秘书长陈英表示，此次调整体现了数据中心绿色发展的最新引导方向和工作重点，将更好助力实现碳达峰碳中和目标。

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 08 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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