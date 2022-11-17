新华社成都11月16日电 （记者谢佼、张超群）11月16日，第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会在四川绵阳举行，阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯致贺信，对大会开幕表示热烈祝贺。全国人大常委会副委员长、民盟中央主席丁仲礼宣布大会开幕。

本届科博会深入学习贯彻党的二十大精神，以“科技引领·创新创业·合作共享”为主题，600余家企业和机构将通过线上线下等方式参展参会，阿根廷作为主宾国参展。多名两院院士、知名专家学者、行业翘楚将围绕核医学设备产业、激光科技、磁性材料、微波通信等领域发表主题演讲。在举办的第十届科博会投资推介会暨集中签约仪式上，共签约科技合作项目13个，招商引资产业项目137个、1323.99亿元。

中国（绵阳）科技城国际科技博览会由科技部和四川省人民政府共同主办，每年定期在绵阳举办，成为四川省科技创新和对外开放的重要平台。

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 08 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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