2022年华侨华人创业发展洽谈会在武汉开幕
2022年11月17日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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新华社武汉11月16日电 （记者田中全、喻珮）由湖北省人民政府、国务院侨务办公室、武汉市人民政府共同主办的第二十二届华侨华人创业发展洽谈会16日在武汉开幕。
全国人大常委会副委员长、中国科学院院士武维华出席开幕式并致辞。他表示，广大侨胞积极发挥独特优势，在推动中国高质量发展，推进祖国统一，传播中华文化，加强中外交流合作等方面作出了重要贡献。
武维华表示，广大侨胞是新时代爱国统一战线的重要组成部分，希望广大侨胞继续发扬爱国爱乡的光荣传统，利用双重文化优势，积极牵线搭桥，不断扩大知华友华的国际“朋友圈”。
华创会创办于2001年，坚持立足湖北、服务全国、联通世界，构建了华创杯、华创学院、华创基地等品牌。本届华创会以“万侨同心，筑梦未来”为主题，举办开幕式、武汉论坛及系列专场活动。
《 人民日报 》（ 2022年11月17日 08 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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