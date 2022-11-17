国家发展改革委多举措保供稳价
确保民生用气充足稳定供应
本报北京11月16日电 （记者陆娅楠）重要民生商品与广大人民群众基本生活密切相关。做好重要民生商品保供稳价，既是党中央的明确要求，也是人民群众的殷切期盼。
10月份，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，其中，食品价格上涨7.0%。食品中，鲜菜价格由上月上涨12.1%转为下降8.1%；而猪肉价格上涨51.8%，涨幅比上月扩大15.8个百分点；在猪肉价格上涨带动下，鸡蛋和禽肉类价格分别上涨12.7%和8.3%，涨幅均有扩大。
在11月16日国家发展改革委月度新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，国家发展改革委加强价格监测预警，持续密切监测粮油肉蛋菜等商品生产、流通和价格情况。进一步压实“菜篮子”市长负责制，指导各地综合采取畅通物流、启动平价销售、减免批发市场进场费、投放储备等措施，并严肃查处捏造散布虚假信息、操纵价格等违法行为，维护公平有序的市场环境。
当前，北方地区已经全面进入供暖季，保暖保供是保民生的一项重要工作。孟玮表示，尽管复杂严峻的国际市场形势对我国冬季保供带来一定影响，但经过各方面提早准备、共同努力，采取有力措施，今冬供暖季我国天然气资源供应总体上有保障，高峰时段、部分区域受持续寒冷天气等影响可能会出现供需偏紧情况。
据介绍，国家发展改革委会同有关部门加强统筹协调，突出抓好民生用气保供稳价，确保能源安全稳定供应。供暖季期间，将组织各地切实履行保障民生用气的主体责任，压实城燃企业保供直接责任，确保民生用气充足稳定供应。同时，督促各地严格执行居民门站价格政策，保障民生用气价格基本稳定。
此外，国家发展改革委正支持中石油、中石化、中海油等上游供气企业加大增储上产力度，尽可能增加冬季高峰期国内天然气产量。发挥国家管网公司调度协调作用，推动已建成储气设施应储尽储，统筹用好储气资源，保障整个供暖季特别是高峰保供的需要。
据孟玮透露，在保障粮食、能源供应链安全方面，国家发展改革委已公布2023年小麦最低收购价格，每斤比上年提高了2分钱；修订印发《国家化肥商业储备管理办法》，确保化肥储备储到位、调得出、用得上。加快建设核电、水电项目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设；持续做好煤炭保供工作，前三季度原煤产量达33.2亿吨，同比增加3.3亿吨，增长11.2%。
《 人民日报 》（ 2022年11月17日 10 版）
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