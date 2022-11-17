深圳数据交易所揭牌
2022年11月17日06:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报深圳11月16日电 （记者李刚）15日，深圳数据交易所揭牌暨数据交易成果发布仪式在深圳举行。会上展示了深圳数据要素市场及数据交易系列成果，并启动首批线上数据交易。
仪式上，首批深圳数据交易所数据商工商银行深圳分行、交通银行深圳分行、中国联通深圳分公司、顺丰科技、深圳供电局、深圳征信获颁发数据商证书。
深圳数据交易所覆盖场景53个，已收录入库超过55个大类的数据资源信息，涵盖超过600多个数据产品，与央企共建品牌数据服务专区，并积极推进在绿色金融、新能源汽车等行业的数据融合应用。
《 人民日报 》（ 2022年11月17日 10 版）
(责编：杨光宇、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中印尼合作建设的雅万高铁试验运行圆满成功
- 人民网北京11月16日电 （记者王连香）据中国铁路国际有限公司消息，印尼当地时间11月16日，一列由中国铁路研发制造的高速铁路综合检测列车对雅万高铁德卡鲁尔站至4号梁场间线路进行了全面检测，获取的各项指标参数表现良好，标志中国和印尼合作建设的雅万高铁试验运行取得了圆满成功。 雅万高铁。…
相关新闻
- 评论
- 关注