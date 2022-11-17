本报深圳11月16日电 （记者李刚）15日，深圳数据交易所揭牌暨数据交易成果发布仪式在深圳举行。会上展示了深圳数据要素市场及数据交易系列成果，并启动首批线上数据交易。

仪式上，首批深圳数据交易所数据商工商银行深圳分行、交通银行深圳分行、中国联通深圳分公司、顺丰科技、深圳供电局、深圳征信获颁发数据商证书。

深圳数据交易所覆盖场景53个，已收录入库超过55个大类的数据资源信息，涵盖超过600多个数据产品，与央企共建品牌数据服务专区，并积极推进在绿色金融、新能源汽车等行业的数据融合应用。

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 10 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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