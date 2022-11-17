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苏州建设市场化碳普惠交易体系

2022年11月17日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南京11月16日电  （记者王伟健）16日，江苏省苏州工业园区碳普惠体系启动。这一自愿减排交易的市场化碳普惠体系为企业提供家门口的碳减排量认证和交易服务，推动生产方式向绿色低碳转型。

　　据介绍，苏州工业园区管委会联合国网苏州供电公司和上海环境能源交易所，以分布式光伏为切入点，围绕碳减排量的认证、交易与使用，打造园区碳普惠体系，建立起一套区域级的市场化自愿减排交易体系。截至目前，已有15家光伏企业加入碳普惠平台，同时已有20余家企业明确了碳减排量的购买意向，潜在年碳减排量需求超过20万吨。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月17日 10 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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