本报北京11月16日电 （记者廖睿灵）记者从国家能源局近日召开的四季度网上新闻发布会上获悉，前三季度，中国可再生能源发展持续向好，可再生能源装机规模稳步扩大。可再生能源新增装机9036万千瓦，占全国新增发电装机的78.8%。其中，水电新增1590万千瓦、风电新增1924万千瓦、光伏发电新增5260万千瓦、生物质发电新增262万千瓦，分别占全国新增装机的13.9%、16.8%、45.8%和2.3%。

数据显示，截至2022年9月底，中国可再生能源发电装机达11.46亿千瓦。其中，水电装机4.06亿千瓦、风电装机3.48亿千瓦、光伏发电装机3.58亿千瓦、生物质发电装机4060万千瓦。

从发电情况看，前三季度，可再生能源发电量稳步增长。全国可再生能源发电量达1.94万亿千瓦时。其中，规模以上水电9507亿千瓦时，同比增长5%；风电5441亿千瓦时，同比增长15.9%；光伏发电3286亿千瓦时，同比增长32.2%。

(责编：罗知之、陈键)

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