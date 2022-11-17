今年以来新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元
税费支持政策为企业减负纾困
本报北京11月16日讯（记者李华林）国务院新闻办公室16日举行国务院政策例行吹风会，介绍落实系列税费支持政策有关情况。国家税务总局副局长王道树表示，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。其中，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元，超过去年全年退税规模的3.5倍；新增减税降费7896亿元；累计办理缓税缓费6797亿元。
王道树表示，今年以来，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，党中央强化宏观政策跨周期和逆周期调节，及时果断实施大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策、制造业中小微企业延续缓缴税费等稳经济一揽子政策及接续措施，宏观政策既有力有效，又合理适度，推动我国经济恢复向好。
大规模增值税留抵退税是今年新的组合式税费支持政策的“重头戏”。国家税务总局总审计师兼收入规划核算司司长蔡自力介绍，4月份以来已退到纳税人账户的增值税留抵退税款合计21864亿元，加上今年一季度继续实施的留抵退税老政策1233亿元，截至11月10日，留抵退税合计已达23097亿元。
“从规模上看，退税额超过前3年总和；从时间上看，原定全年存量留抵退税任务提前到二季度集中完成，加之7月份新扩围7个行业退税，任务重、时间紧、要求高。”蔡自力表示，从行业看，制造业退税6176亿元，占比26.7%，是受益最明显的行业；交通运输业退税3527亿元，占比15.3%；电力、热力、燃气及水生产和供应业退税1995亿元，占比8.6%。从企业规模看，小微企业是受益主体。今年以来，已获得留抵退税的纳税人中，小微企业户数占比93.1%，共享受退税9178亿元，金额占比39.7%；中型企业退税5104亿元，大型企业退税8815亿元，金额占比分别为22.1%、38.2%。
制造业是国家经济命脉所系，要坚定不移把制造业和实体经济做强做优做大。此前，国务院常务会议决定，对制造业新增增值税留抵税额实行即申即退，到账平均时间压缩至2个工作日。
国家税务总局货物和劳务税司负责人吴晓强表示，为确保这一要求落实落细，税务部门在前期已全面加快退税办理进度的基础上继续深挖潜力，聚焦制造业进一步提高政策落实质效。同时，财政部门加大对地方财政库款调度支持力度，保障退税资金及时到位；央行国库部门加班加点，做到退库申请及时办结。
在各方共同努力下，全国各省（区、市）和计划单列市的制造业增量留抵退税到账平均时间均压缩至2个工作日以内，提速近80%。吴晓强介绍，该措施实施后，9月20日至11月10日，全国税务机关又为制造业纳税人新办理增量留抵退税341亿元，使今年制造业留抵退税累计达6176亿元，退税规模居各行业首位，促进了企业恢复经营。
为支持汽车市场发展，今年党中央、国务院延续实施新能源汽车免征车购税政策，及时出台减征部分乘用车车购税政策。“延续性+阶段性”优惠搭配出台，免税政策和减征政策同向发力，对促进汽车市场回暖企稳，刺激国内消费发挥了重要作用。
“新能源汽车免征政策效应明显。”王道树表示，今年以来截至11月10日，累计免征新能源汽车车购税686.2亿元，同比增长101.2%。机动车销售统一发票数据显示，截至11月10日，累计销售新能源汽车448万辆，同比增长78.1%。减征部分乘用车车购税政策执行平稳、成效比较明显。今年6月至11月10日，共为符合条件的乘用车减征车购税397.5亿元。
总的来看，各项税费支持政策积极作用不断显现。王道树介绍，一是减轻了企业税费负担。税务部门监测的全国10万户重点税源企业每百元营业收入税费负担下降5.3%，其中装备制造业下降9.6%，帮助广大市场主体爬坡过坎、纾困解难。二是助力了经济回稳向上。增值税发票数据显示，随着系列税费支持政策迅速落地，二季度全国企业销售收入同比增长1.1%，扭转了前期下滑局面，三季度以来同比增长3.4%，呈现回稳向好势头。三是增强了企业发展动能。1月1日至11月10日，全国企业采购设备投资同比增长4.9%，比上半年加快1个百分点，其中装备制造业采购设备投资同比增长9.8%，发展动能进一步增强。
“下一步，税务部门将持之以恒用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动发展，更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，更好服务中国式现代化，为全面建设社会主义现代化国家贡献税务力量。”王道树表示。
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