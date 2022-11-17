本报记者 张晓华 张蕾

原标题：搭起探索浩瀚宇宙的天梯

11月16日，中国运载火箭技术研究院（又名“中国航天科技集团有限公司第一研究院”，前身为国防部五院一分院，以下简称“火箭院”）迎来院庆65周年。在这里，诞生了我国第一枚导弹，完成了我国首次“两弹”结合任务，发射了我国首颗人造地球卫星，这里是我国“两弹一星”事业的重要力量；在这里，成功研制出系列导弹武器，奠定国家战略安全基石；成功研制出12种长征系列运载火箭，实施以载人航天工程、探月工程、北斗工程等为代表的国家重大工程运载火箭发射任务，为铸就中国航天三大里程碑作出突出贡献。

艰难起步，走上自力更生之路

“苏联导弹先于图纸资料到达，我们没等图纸到来就开始了‘反设计’。”在火箭院成立前一个月，中苏签订《国防新技术协定》，苏联将向我国提供导弹样品和技术资料，并派遣专家帮助中国仿制“1059”导弹（后更名为“东风一号”）。据一部（现总体设计部）技术强度室陈奇妙回忆，当时我国工业基础薄弱、科技落后，技术人员都没有学过有关导弹的课程，看着眼前的导弹，却不知从何下手。

“反设计”绝非易事，这似乎预示着中国航天从一开始就要走自力更生、艰苦奋斗之路。

当时的火箭院，没有相应导弹的产品生产、试验和总装测试厂房，但航天人不怕难、爱钻研，将导弹一点点“解剖”，将每个部段按照专业分配研究。“大家积极性非常高，不等上级布置任务，主动加班加点。”1960年11月5日，“1059”发射成功，中国的地平线上首次飞起自己制造的导弹。

1962年3月，“东风二号”试飞失利，这是中国航天自力更生起步以来遭遇的第一次重大挫折。总体设计部10室原主任魏其勇至今难忘那种心痛的感觉，大家都投入设计改进中，积极准备复飞。

航天人从不惧怕挫折，他们总结失利的经验和教训，提出“一切通过总体、一切通过地面试验”的科研管理制度。这“两个一切”传承至今，成为中国航天的宝贵财富，在后续型号产品研制中发挥着重要作用。当然，这次失利也成为我国航天形成可靠性理念的转折点。

1964年，修改设计后的“东风二号”发射成功。两年后，“两弹结合”取得圆满成功，我国成为世界上第五个能用自己的导弹发射核武器的国家。从此，中国有了可用于实战的核导弹，科学技术和国防力量快速发展。

携手同行，彰显航天担当

绵延千里的大巴山是长征途中红军征服的第一座雪山。在这片红军战斗过的地方，至今仍能感受到航天人战天斗地的豪情壮志。

“我们用热火朝天的生产‘大会战’庆祝建院20周年。”曾为062基地工作了20多年的张惠民回忆，当时建设与生产过程中的协作配合十分困难，伺服机构在外地，总装、控制系统等单位则分散在大巴山相隔上百公里的狭窄山沟里，想要见面沟通都很困难，遑论协同试验了。

“能在这里奋斗，我们感到很骄傲。”从大城市来到大山深处，像张惠民一样的火箭院工作者豪情满怀，他们为祖国的建设奉献青春年华，在这片用青春与热血浇铸的红色圣地，厚植起无私奉献的航天精神。

奋楫潮头，撑起航天强国梦

“运输车要确保减震性能好，外方提出的技术指标高于国际通用标准，卫星密封容器的设计在国内尚属空白……”1986年，长征系列火箭首次向世界敞开大门，准备发射国外亚洲一号通信卫星，时任火箭院15所1室副主任的王瑞铨果断承担起卫星容器和运输车设计任务。

“外国人能办到的，我们一定能办到，还要比外国人办得更好。”合练中，外方对卫星容器的评价是“Excellent（优秀）！”对于运输车的平稳性，外方记录的振动加速度数据显示“Very small（非常小）！”王瑞铨团队向世界证明了中国航天技术是可信、过硬的。

“凭借代代传承的航天精神，我们离实现航天强国梦会越来越近。”火箭院18所副总工程师何友文说，随着我国航天发射进入持续高密度状态，火箭院承担的型号产品增多，但大家从未打过退堂鼓，始终奋战在建设航天强国的第一线。

65载团结奋斗，65载风雨兼程。作为国家重大航天工程的承担者和进出太空能力的主导者，火箭院人不断攻关，用一次又一次的成功搭起探索浩瀚宇宙的天梯，为建设航天强国贡献力量。

（本报北京11月16日电 本报记者 张晓华 张蕾）

(责编：罗知之、陈键)

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