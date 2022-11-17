超3.7万亿元！
税费“红包”助市场主体爬坡过坎
今年以来，我国实施大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策、制造业中小微企业延续缓缴税费等稳经济一揽子政策及接续措施，助力稳住宏观经济大盘。
“截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。其中，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元，超过去年全年退税规模的3.5倍；新增减税降费7896亿元；累计办理缓税缓费6797亿元。”11月16日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家税务总局副局长王道树表示。
制造业、小微企业受益明显
从年初出台新的组合式税费支持政策，到将大规模增值税留抵退税扩围到批发和零售业等7个行业、阶段性减征部分乘用车车辆购置税，再到实施制造业中小微企业延续缓缴部分税费、支持企业创新阶段性减税……步步扩围、次次加力的税费支持政策，体现了党中央、国务院让亿万市场主体过上好日子的魄力与决心。
王道树介绍，各项税费支持政策积极作用不断显现：一是减轻了企业税费负担。税务部门监测的全国10万户重点税源企业每百元营业收入税费负担下降5.3%，其中装备制造业下降9.6%，帮助广大市场主体爬坡过坎、纾困解难。二是助力了经济回稳向上。增值税发票数据显示，二季度全国企业销售收入同比增长1.1%，扭转了前期下滑局面，三季度以来同比增长3.4%，呈现回稳向好势头。三是增强了企业发展动能。1月1日至11月10日，全国企业采购设备投资同比增长4.9%，比上半年加快1个百分点，其中装备制造业采购设备投资同比增长9.8%，发展动能进一步增强。
大规模增值税留抵退税是今年新的组合式税费支持政策的“重头戏”。从规模上看，退税额超过前三年总和。国家税务总局总审计师兼收入规划核算司司长蔡自力透露，分行业看，制造业退税6176亿元，占比26.7%，是受益最明显的行业；分企业规模看，小微企业是受益主体，今年以来，已获得留抵退税的纳税人中，小微企业户数占比93.1%，共享受退税9178亿元。
留抵退税的“真金白银”，发挥了为企业“输血”“活血”的积极作用。“政策助力小微企业纾困发展，增值税发票数据显示，三季度以来，小微企业销售收入同比增长0.8%，比二季度加快0.7个百分点。促进新动能加快发展，截至11月10日，高技术行业和高新技术企业退税4056亿元，销售收入同比增长7.2%，比全部企业高3.8个百分点。”蔡自力说。
确保税费支持政策直达快享
为让广大市场主体及时准确享受到政策红利，今年，税务部门连续第9年开展“便民办税春风行动”，研究制定并积极推进121项便民办税措施。国家税务总局纳税服务司司长沈新国告诉记者，截至目前，已有112项措施落实到位，这些措施有力支撑了系列税费支持政策直达快享，帮助了纳税人缴费人更加便捷、高效地享受政策红利。
具体而言，政策宣传辅导更精准——各级税务机关今年以来累计精准推送政策44批次，惠及纳税人缴费人4.75亿户次；联合全国工商联连续第二年开展“春雨润苗”专项行动，配合工信部、市场监管总局开展“中小企业服务月”“个体工商户服务月”等专项活动，开展“滴灌式”辅导活动9.7万场；解决急难问题更快捷——及时分析解决纳税缴费服务投诉反映的问题，提高税费服务质效；降低办税成本更有力——全面实行税务行政许可事项清单管理，优化税务事项办理程序，降低市场主体制度性交易成本。
国家税务总局货物和劳务税司负责人吴晓强表示，通过进一步升级信息系统，对符合基本退税条件的制造业纳税人专门开展精细化服务辅导，不断优化纳税人退税申请方式等，全国各省（区、市）和计划单列市的制造业增量留抵退税到账平均时间均压缩至2个工作日以内，提速近80%。增值税发票数据显示，今年以来，制造业退税企业销售收入同比增长8.8%，比无退税企业高4.2个百分点，购进金额同比增长11.7%，比无退税企业高5.8个百分点。
不让政策“红包”落入不法分子“腰包”
该有的政策红利要让纳税人缴费人及时享受到，不该有的涉税违法行为也要严厉打击。今年大规模留抵退税政策实施以来，出现了骗取留抵退税的情况。对此，税务部门统筹加快退税进度和加强风险防控，重点围绕严查狠打骗取留抵退税等违法行为，有效护航各项税费支持政策落准落稳落好。
蔡自力介绍，截至11月10日，税务部门通过查处一批涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业，挽回各类税款损失合计142.9亿元。同时，聚焦“假企业”虚开发票、“假出口”骗取出口退税、“假申报”骗取税费优惠等各类违法行为，深入推进常态化打击虚开骗税工作。今年以来，已累计挽回税款损失334.33亿元。
记者了解到，税务部门坚持打防并举、防范在先，运用税收大数据开展风险分析和精准选案，实现分类应对：对于通过虚开发票、隐匿收入等手段主观恶意骗取留抵退税行为，予以严厉打击，决不姑息；对于因计算错误等造成违规的一般过错行为，予以辅导纠正；对于无风险的企业愿退快退、应免尽免，积极支持企业纾困发展。与此同时，税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理等六部门在数据共享、分析研判、联合打击和工作督导等方面深度合作，形成合力。此外，税务部门聚焦跨区域、团伙性、上下游串联和黑中介参与谋划的虚开骗税违法案件，曝光典型案件，坚持一案双查，曝光税务人员失职失责、违法违纪的典型案例，发挥警示震慑作用。
“下一步，税务部门将持续巩固打击成果，不断深化六部门联合打击机制，顺畅行政执法和刑事司法衔接，严查狠打各类涉税违法犯罪行为，坚决不让税费支持政策‘红包’落入不法分子‘腰包’，切实保护守法经营企业的正当利益，营造公平法治的税收环境。”蔡自力强调。
（本报记者 陈晨）
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