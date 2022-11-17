“中国标准”雅万高铁在千岛之国延伸
◎本报记者 矫 阳
11月16日，正在建设的印尼雅万高铁，试验段正式测试运行，并取得圆满成功。
地处东南亚的印度尼西亚，是世界最大的千岛之国，多火山多地震。
雅万高铁北起首都雅加达，南联西爪哇名城万隆，全长142公里，设计时速350公里，是印尼乃至整个东南亚地区第一条高速铁路，也是中国与印尼共建“一带一路”的标志性工程。全线通车后，雅加达至万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。
雅万高铁全线采用中国技术、中国标准，为中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地。
此前，印尼建筑行业整体采用美标或日标。采用中国标准的雅万高铁，是如何设计出来的？
“中国高速铁路好样的”
无论地质和气候环境，还是地域文化及风俗习惯，中国与印尼均有较大差异。将中国标准应用于雅万高铁工程设计建造，是设计团队面临的最大难题。
作为中国铁路设计集团有限公司海外事业部高级工程师、雅万高铁承包商联合体设计负责人，夏健带领设计团队，数次穿越热带雨林进行实地调查。
在国铁集团“共商共建共享”原则下，设计团队与万隆科技大学等知名高校和咨询公司开展深入合作，进行“隧道结构抗震设计研究”“活动断裂带工程措施、监测及预警方案研究”等多个科研课题及相关现场试验，为中国高铁技术标准最终落地印尼奠定了坚实基础。
2016年3月，设计团队完成了雅万高铁全线详细设计共20册文件，提交印尼交通部审查。“为让审查人员快速了解并接受中国高速铁路技术标准体系，每次审查前，我们都会提前准备汇报材料，精雕细琢，力求文字精炼、图文并茂。”夏健说。
2016年8月，印尼方面颁发了全线建设许可。“中国高速铁路好样的。”在审查过程中，中方技术团队扎实的专业素养和务实的工作态度，受到印尼交通部参与审查的专家交口称赞。
2018年6月，雅万高铁全面开工建设。
攻克多火山、地震、活动断裂设计难题
雅万高铁位于印尼爪哇岛，地处亚欧板块、太平洋板块和印度洋板块3大板块的交汇处，地壳活动非常活跃，地震、火山频发。
“全线为8—9度高震区，且丘陵山区占比50％，抗震设防要求高。”夏健说。
最佳设计首选绕避活火山、滑坡、活动断裂等重大不良地质体的方案。“根据从印尼国家地震局等政府部门收集的大区域地质图资料，我们开展详细的现场调查和必要的雷达物探，查清断裂带分布和准确位置，选线时尽可能绕避或者远离火山和活动断裂。”夏健说。
对于无法绕避的活动断裂，设计团队也想出了办法。
“我们尽量使高铁与断裂带正交或大角度相交，避免小角度跨越，同时采取适宜的工程措施和监控量测措施。”夏健说。
10号隧道的进口，就穿越了一个断裂带。设计采取了加固围岩、扩大断面、增设变形缝和优化衬砌性能等优化设计，确保穿越活动断裂时结构安全。
设计团队还专门研究了适用于雅万高铁的简支箱梁，单孔箱梁重量减少约100吨，有效降低了地震力和地震响应，大幅度节省工程投资。“目前该梁型已纳入国内高铁相关的标准。”中国铁设雅万高铁项目主管副总工程师赵斗说。
量身打造一套“中国方案”
“为尊重印尼的文化传统，设计团队在技术标准、工程措施和四电设备选型等方面都进行了适应性调整。”中国铁设印尼高铁项目部经理王文博说，雅万高铁是为印尼量身打造的一套“中国方案”。
雅万高铁站房设计因地制宜，采用传统与现代相结合的理念，建筑整体意向取自传统地貌的优美弧线，充分融合印尼当地宗教和文化特点，体现当地人文元素。“考虑印尼穆斯林占比超过90%的因素，站房内部均设置了穆斯林专用卫生间、祈祷室等设施。”王文博介绍说。
多项中国高铁技术创新最新成果应用到了雅万高铁工程中，如先进的精密测量控制系统、CTCS-3级列控系统、CRTSⅢ型板式无砟轨道、地震预警监测等防灾安全监控系统以及智能化、信息化技术。雅万高铁采用的具有完全知识产权的简统化接触网，为海外高铁项目中首次应用。
中国标准雅万高铁正在延伸，预计将于2023年6月建成通车。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中印尼合作建设的雅万高铁试验运行圆满成功
- 人民网北京11月16日电 （记者王连香）据中国铁路国际有限公司消息，印尼当地时间11月16日，一列由中国铁路研发制造的高速铁路综合检测列车对雅万高铁德卡鲁尔站至4号梁场间线路进行了全面检测，获取的各项指标参数表现良好，标志中国和印尼合作建设的雅万高铁试验运行取得了圆满成功。 雅万高铁。…
相关新闻
- 评论
- 关注