原标题：“中国标准”雅万高铁在千岛之国延伸

◎本报记者 矫 阳

11月16日，正在建设的印尼雅万高铁，试验段正式测试运行，并取得圆满成功。

地处东南亚的印度尼西亚，是世界最大的千岛之国，多火山多地震。

雅万高铁北起首都雅加达，南联西爪哇名城万隆，全长142公里，设计时速350公里，是印尼乃至整个东南亚地区第一条高速铁路，也是中国与印尼共建“一带一路”的标志性工程。全线通车后，雅加达至万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

雅万高铁全线采用中国技术、中国标准，为中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地。

此前，印尼建筑行业整体采用美标或日标。采用中国标准的雅万高铁，是如何设计出来的？

“中国高速铁路好样的”

无论地质和气候环境，还是地域文化及风俗习惯，中国与印尼均有较大差异。将中国标准应用于雅万高铁工程设计建造，是设计团队面临的最大难题。

作为中国铁路设计集团有限公司海外事业部高级工程师、雅万高铁承包商联合体设计负责人，夏健带领设计团队，数次穿越热带雨林进行实地调查。

在国铁集团“共商共建共享”原则下，设计团队与万隆科技大学等知名高校和咨询公司开展深入合作，进行“隧道结构抗震设计研究”“活动断裂带工程措施、监测及预警方案研究”等多个科研课题及相关现场试验，为中国高铁技术标准最终落地印尼奠定了坚实基础。

2016年3月，设计团队完成了雅万高铁全线详细设计共20册文件，提交印尼交通部审查。“为让审查人员快速了解并接受中国高速铁路技术标准体系，每次审查前，我们都会提前准备汇报材料，精雕细琢，力求文字精炼、图文并茂。”夏健说。

2016年8月，印尼方面颁发了全线建设许可。“中国高速铁路好样的。”在审查过程中，中方技术团队扎实的专业素养和务实的工作态度，受到印尼交通部参与审查的专家交口称赞。

2018年6月，雅万高铁全面开工建设。

攻克多火山、地震、活动断裂设计难题

雅万高铁位于印尼爪哇岛，地处亚欧板块、太平洋板块和印度洋板块3大板块的交汇处，地壳活动非常活跃，地震、火山频发。

“全线为8—9度高震区，且丘陵山区占比50％，抗震设防要求高。”夏健说。

最佳设计首选绕避活火山、滑坡、活动断裂等重大不良地质体的方案。“根据从印尼国家地震局等政府部门收集的大区域地质图资料，我们开展详细的现场调查和必要的雷达物探，查清断裂带分布和准确位置，选线时尽可能绕避或者远离火山和活动断裂。”夏健说。

对于无法绕避的活动断裂，设计团队也想出了办法。

“我们尽量使高铁与断裂带正交或大角度相交，避免小角度跨越，同时采取适宜的工程措施和监控量测措施。”夏健说。

10号隧道的进口，就穿越了一个断裂带。设计采取了加固围岩、扩大断面、增设变形缝和优化衬砌性能等优化设计，确保穿越活动断裂时结构安全。

设计团队还专门研究了适用于雅万高铁的简支箱梁，单孔箱梁重量减少约100吨，有效降低了地震力和地震响应，大幅度节省工程投资。“目前该梁型已纳入国内高铁相关的标准。”中国铁设雅万高铁项目主管副总工程师赵斗说。

量身打造一套“中国方案”

“为尊重印尼的文化传统，设计团队在技术标准、工程措施和四电设备选型等方面都进行了适应性调整。”中国铁设印尼高铁项目部经理王文博说，雅万高铁是为印尼量身打造的一套“中国方案”。

雅万高铁站房设计因地制宜，采用传统与现代相结合的理念，建筑整体意向取自传统地貌的优美弧线，充分融合印尼当地宗教和文化特点，体现当地人文元素。“考虑印尼穆斯林占比超过90%的因素，站房内部均设置了穆斯林专用卫生间、祈祷室等设施。”王文博介绍说。

多项中国高铁技术创新最新成果应用到了雅万高铁工程中，如先进的精密测量控制系统、CTCS-3级列控系统、CRTSⅢ型板式无砟轨道、地震预警监测等防灾安全监控系统以及智能化、信息化技术。雅万高铁采用的具有完全知识产权的简统化接触网，为海外高铁项目中首次应用。

中国标准雅万高铁正在延伸，预计将于2023年6月建成通车。

(责编：罗知之、陈键)

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