近期，2022年世界互联网大会乌镇峰会“构建透明、可信的互联网关键资源管理体系论坛”在浙江乌镇举行。论坛以“凝聚共识 共商未来发展”为主题，由国家计算机网络应急技术处理协调中心、中国互联网络信息中心主办，伏羲智库协办，邀请国内外知名专家学者和行业代表，共商关键资源创新治理新方式，构建透明、可信的互联网关键资源管理体系。原国有重点大型企业监事会主席孙来燕、原国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁作开场致辞。论坛由中国互联网络信息中心副主任、中国IGF常务副主任张晓主持。

孙来燕从卫星互联网建设角度分享了天基互联网体系与地基网络及其它新基建领域融合的思路，提出三点期望与建议：一是加强对话交流，推动世界互联网大会成为包容互信、增进理念共识的重要平台；二是加强协同创新，推动世界互联网大会成为合作互惠、促进共同发展的重要平台；三是加强务实合作，推动世界互联网大会成为团结互助、维护网络安全的重要平台。

周宏仁在致辞中强调，要按照我国数字经济发展的总体目标和全联网发展的核心需求，强化核心技术创新引领和安全保障，推动全联网关键技术和资源在更广范围、更深程度、更高水平融合发展。周宏仁提出四点建议：一是不断加强核心技术的创新突破，二是积极培育创新发展的应用生态，三是全面构建安全可信的发展环境，四是开放共建全球网络空间治理新格局。

在主旨演讲环节，多位国内外知名专家学者、行业代表结合论坛主题发表观点。中国工程院院士、清华大学网络科学与网络空间研究院院长吴建平强调，掌握下一代互联网核心技术对筑牢网络空间命运共同体基础具有重要意义，提出要从政治、互联网国际治理和互联网核心技术方面积极推进、共谋合作。互联网域名系统国家地方联合工程研究中心（ZDNS）主任毛伟分析了域名系统面临的网络安全挑战和机遇，强调打造下一代域名系统是支撑互联网运行的重要根基。

伏羲智库创始人、清华大学互联网治理研究中心主任、中国科学院计算技术研究所研究员李晓东认为数据与应用解耦是必然趋势，并以独特视角提出数据互操作系统服务于数据跨域互联交换的新模式。

亚马逊云科技副总裁、互联网名人堂入选者保罗·卫克玺（Paul Vixie）提出，管理基础设施时，运营商和客户要各司其职、各尽其职，实现双赢；在互联网域名系统中要因地制宜，充分发挥域名系统防火墙的保障作用。

360集团创始人周鸿祎介绍了数字文明时代科技企业的三大使命，构建SaaS 生态系统的必要性和重要意义，并举例360集团基于数字安全大脑推出的“企业安全云”服务，通过上线SaaS商店实现服务提供商向生态平台建设者的转化。

澜起科技股份有限公司董事长兼首席执行官杨崇和分析了内存系统的发展趋势，研判了内存互连技术面临的挑战，介绍了澜起科技为数据中心与云计算应用中的内存与CPU互连提供的完备解决方案，并重点讲解了澜起的全球首款CXL?内存扩展控制器的性能及应用。

中国信息通信研究院副院长魏亮从云计算、空间分布、“东数西算”工程等方面对我国的算力资源整体情况进行分析，提出我国算力资源在云网融合、算网融合等方面的需求和具体挑战。

全球IPv6论坛主席拉提夫·拉蒂德（Latif Ladid）指出，中国的IPv6发展十分迅速，引入IPv6对互联网的发展和创新，对区块链和供应链的发展具有非常重要的意义，有助于互联网向自主化和自动化发展。

格鲁吉亚国家科学院院士、清华大学智能网络计算实验室主任、飞诺门阵（北京）科技有限公司董事长沈寓实认为，新一代信息技术创新和网络空间热点技术发展将带来智能层次持续升级，促进数智孪生应用发展，给新基建发展带来深远影响。

绿盟科技集团股份有限公司副总裁陈珂提出，依靠模式创新和技术创新，构建安全可信、场景化交付、高效敏捷、低迁移成本的弹性架构安全服务体系，实现能力资源化、资源服务化和服务订阅化。

浙江盘石信息技术股份有限公司董事局主席田宁指出，数字经济、技术驱动和人才战略正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，对促进疫后经济复苏起到新引擎作用。

(责编：李源、吕骞)

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