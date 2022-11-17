原标题：工赋园区!工业互联网“百城千园行”伙伴计划重磅启动

11月15日至17日，2022（第二十一届）中国互联网大会在深圳开幕。大会由工业和信息化部、深圳市人民政府主办，中国互联网协会、广东省通信管理局、深圳市工业和信息化局等单位承办，主题为“发展数字经济促进数字文明”。在15日下午举行的开幕论坛上，中国信息通信研究院院长余晓晖通过视频方式与中国互联网协会副理事长兼副秘书长何桂立，共同启动工业互联网“百城千园行”伙伴计划，开启了聚力汇智协同推进工业互联网一体化进园区的崭新篇章。

园区是我国产业发展的集聚区，已成为经济发展的重要引擎。工业互联网已成为园区高质量发展的关键使能要素和驱动力。为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》，2022年10月，工业和信息化部组织开展工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动，内容包括政策进园区、网络进园区、标识进园区、平台进园区、安全进园区、要素进园区、应用进园区等内容，旨在发挥工业园区产业集聚优势，推动工业互联网向地市县域落地普及，促进广大企业特别是中小企业加快数字化转型，促进经济高质量发展。

工业互联网“百城千园行”伙伴计划将支撑工业化信息化部工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动，通过联合工业互联网企业、互联网企业、电信运营商、园区管委会、园区运营服务单位、园区咨询服务机构、企业服务机构、科研机构、金融机构、权威媒体、行业协会及联盟、专家学者等各方力量，为各地园区策划、组织、落地系列专项活动和项目，助力推动园区数字化转型和高质量发展，助力园区在产业数字化转型、科技创新驱动、区域资源协作、产业分工合作、绿色节能发展、参与全球价值链等方面发挥积极作用，打造工业互联网园区标杆示范。

即日起至2023年9月，中国信息通信研究院、中国互联网协会将持续招募合作伙伴，并按批次公开发布工业互联网“百城千园行”伙伴计划名录。健康有序的产业生态需要各界携手共建，欢迎加入中国信息通信研究院、中国互联网协会联合发起的工业互联网“百城千园行”伙伴计划，构建价值链和朋友圈，为工业互联网园区建设注入新动力，带来新变化，助力高质量发展。

(责编：董童、李源)

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