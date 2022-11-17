新华社北京11月17日电（李国利、邓孟）记者从中国载人航天工程办公室了解到，神舟十四号乘组17日进行第三次出舱活动。截至发稿时，航天员陈冬已出舱，航天员蔡旭哲即将出舱，航天员刘洋在核心舱内配合支持。

舱外活动期间，两名出舱航天员将先后配合完成舱间连接装置安装、问天实验舱全景相机抬升等作业。

这是我国航天员在空间站进行的第七次出舱活动，预计历时6.5小时。

(责编：宋心蕊、牛镛)

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