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浦发银行：以“商业银行+投行”模式持续创新金融产品和服务

2022年11月17日16:46 | 来源：中国网财经
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原标题：科创票据稳链铸基，浦发银行打造直接融资服务高端制造企业范本

　　11月9日，浦发银行牵头主承销的“科创票据+保供稳链”资产证券化产品——中联重科保供稳链资产支持票据（科创票据）落地，募集资金11.79亿元，基础资产为中联重科向2000余名客户出售工程机械设备形成的应收账款。该产品不仅为募资方中联重科股份有限公司的科研、生产等重要经营活动及时补充“燃料”，更有助于提升“中国制造”供应链的韧性和灵活性。

　　中联重科是全球工程机械装备制造领军企业，国家“专精特新”小巨人企业，列KHL“2022全球工程机械制造商50强”全球第七位，入选全国首批30个“数字领航”企业名单。得益于全球领先的研发、制造、销售和服务体系，中联重科具备整合产业链上下游的规模优势，经营发展体现出良好的韧性，营业收入实现稳定增长。

　　为保障工程施工、缓解下游客户压力、保持供应链通畅，中联重科积累了大量应收账款。浦发银行在充分洞察客户需求的基础上，根据应收账款期限结构等特点，创新设计“科创票据+保供稳链”资产证券化服务方案。该方案助力企业盘活存量资产，加快创新价值流动，同时科创、保供稳链概念也得到市场投资者广泛认可。“中联重科保供稳链资产支持票据(科创票据)”成为直接融资服务高端制造企业的典型范例。

　　浦发银行始终践行金融服务实体经济宗旨，以“商业银行+投行”模式持续创新金融产品和服务，充分利用直接融资和间接融资等多种工具，支持实体经济转型升级和制造业高质量发展。近年来，浦发银行积极扩大制造业中长期贷款规模，截至三季度末，制造业中长期贷款较年初增长32.6%。后续，浦发银行将继续助力“制造强国”战略，为制造业企业提供差异化、高效率的金融服务，推动制造业高端化、智能化和绿色发展。

(责编：董童、李源)
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