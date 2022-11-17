近期，个人养老金制度发展迎来重要进展。随着多部门一系列政策细则的出台，个人养老金投资已经箭在弦上。公募基金是个人养老金可以投资的重要产品之一，相关监管部门、行业机构也是动作频频，一系列准备工作紧锣密鼓开展。

作为自己个人养老金“主理人”，未来你是否会用这部分钱投资公募基金？公募基金行业有关养老的产品目前发展如何，又将迎来哪些新变化？

养老目标基金已上线超4年 规模近千亿元

公募基金行业定位服务个人养老的相关产品——养老目标基金在2018年8月就已上线。

市场数据显示，截至10月31日，基金市场已发行超190只养老目标基金产品，整体规模近1000亿元，持有人户数超过290万户。

养老目标基金基本采取封闭期运作，封闭期一般有1年、3年和5年。

近年各家基金公司积极参与个人养老金事业建设，将长期服务个人养老投资需求作为公司的战略方向之一，不少基金公司专门成立了养老金业务部。

随着个人养老金制度的落地，公募基金行业迎来新的发展机遇，各家机构都在摩拳擦掌加快布局。个人养老金投资体量大且投资周期长，关乎百姓福祉，在捕捉市场机遇的同时，公募行业更要增强自身能力。

个人养老金投资公募制度细化 “Y份额”有专享折扣

证监会11月4日公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》。

规定明确了相关公募基金产品要求：

——最近4个季度末规模不低于5000万元或者上一季度末规模不低于2亿元的养老目标基金；

——投资风格稳定、投资策略清晰、运作合规稳健且适合个人养老金长期投资的股票基金、混合基金、债券基金、基金中基金和证监会规定的其它基金。

未来，个人养老金基金名录由证监会确定，每季度通过证监会网站、基金业协会网站、基金行业平台等向社会发布。

此外规定还明确，相关产品应设立单独的份额类别。在费率方面，不得收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用，可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠。

随着制度细则的进一步明确，近期不少基金公司公告对自家现有的养老目标基金增设“Y份额”。不少投资者对于基金A份额、C份额比较熟悉，那么Y份额这张“新面孔”代表什么呢？

基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式、基金业务类别等的不同，会将基金份额分为不同的类别。

中欧基金介绍，Y份额是专门针对个人养老金设置的，与基金A份额、C份额类似，在基金名称后面加上Y，表示不同类型。特别之处在于，Y份额专门为个人养老金设定，参与者需要时可通过个人养老金账户购买Y类基金份额。

购买Y份额有什么好处呢？中欧基金指出，Y份额的管理费和托管费将享有五折费率优惠，不收取销售服务费。

在个人养老金“超市”买基金可享税优 要遵循账户规则

人力资源社会保障部、财政部等五部门11月4日联合发布《个人养老金实施办法》。在中国境内参加基本养老保险的劳动者，都可以参加个人养老金制度，每年缴费上限为1.2万元。

根据财政部、国家税务总局同日发布的《关于个人养老金有关个人所得税政策的公告》，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照12000元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除；计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税；个人领取的个人养老金，不并入综合所得，单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税。

根据相关规定，参加个人养老金，首先要开立个人养老金账户。个人养老金账户里的资金，可以自主选择购买符合规定的理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金等个人养老金产品。个人养老金资金账户实行封闭运行，不得提前支取。

这就好比一个金融产品“超市”，个人养老金参与人可以根据自己的经济负担能力，自主决定是每年都参加还是部分年度参加，以及年度内缴多少、一次性缴纳还是分次缴纳。

近年养老目标基金的发展为公募基金服务个人养老金积累了不少经验，完成了一定程度的产品储备。

业内人士指出，随着监管部门相关制度细则的发布，意味着目前运行的不少养老目标基金未来可以直接接轨个人养老金投资账户，被监管机构纳入个人养老金基金名录的产品也将一同纳入个人养老金产品“超市”。

华夏基金提示，一旦向个人养老金账户缴费，除了出国（境）定居或者完全丧失劳动能力等特殊情况，该账户资金只能封闭运行到退休才能领取。这就相当于通过税收优惠，锁定账户必须用于养老的目的。（记者刘慧）

(责编：袁勃、胡永秋)

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