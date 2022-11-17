记者17日从银保监会获悉，为全面规范人身保险产品信息披露行为，切实保护投保人、被保险人和受益人的合法权益，银保监会近日印发《人身保险产品信息披露管理办法》。

办法明确，保险公司作为产品信息披露的主体，应当将产品的条款、费率、现金价值全表等与消费者权益密切相关的信息进行全面披露。信息披露对象包括投保人、被保险人、受益人及社会公众。

办法要求，保险公司应当完善内部产品信息披露管理机制，披露材料由保险公司总公司统一负责管理，保险公司不得授权或委托个人保险代理人自行修改保险产品的信息披露材料。

办法还要求，保险公司应当指定公司高级管理人员负责管理产品信息披露事务。保险公司负责产品信息披露的高级管理人员、承办产品信息披露的部门负责人员对产品信息披露承担管理责任。保险公司保险销售人员、保险中介机构及其从业人员对产品信息披露材料的使用承担责任。

银保监会有关部门负责人表示，银保监会正在研究制定《关于印发一年期以上人身保险产品信息披露规则的通知》，对不同设计类型的人身保险产品信息披露要求进行重新梳理并细化，以便消费者更全面、清楚地了解保险产品的功能作用，便于消费者更好选择保险产品。（记者 谭谟晓）

(责编：袁勃、胡永秋)

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