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新华社北京11月17日电 题：粮食丰、能源稳——今年以来我国强化粮食安全保障、提升能源保供能力观察

新华社记者戴小河、于文静

国家统计局最新数据显示，目前秋粮生产情况总体稳定，全年粮食产量有望保持在1.3万亿斤以上；10月份规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产同比保持增长。

今年以来，粮食和能源行业妥善应对疫情影响和市场变化，多措并举保供稳价，对经济恢复向好起到重要作用。

粮食生产进展顺利

国家统计局新闻发言人付凌晖说，今年夏粮、早稻合计实现增产，目前秋粮生产情况总体稳定，全年粮食产量有望保持在1.3万亿斤以上。

今年以来，极端天气、农资涨价、国际局势动荡等，给粮食生产带来挑战。各地各部门多措并举，切实做好粮食生产。

抓紧做好秋收和秋冬种等农业生产工作，对于确保完成全年目标任务具有重要意义。

农业农村部11月15日农情调度显示，全国秋粮已收获12.65亿亩、完成96.8%，冬小麦已播96.6%，冬油菜已播98.4%。

粮食生产更重质量效益。农业农村部重点推广玉米晚收、小麦晚播技术，延长玉米灌浆时间、增加粒重，促进小麦冬前壮苗、安全越冬。各地推行高产技术模式，如山东推广种子包衣、宽幅精播技术；河北推广节水品种、水肥一体化技术；河南、安徽推广深耕整地、播后镇压等技术，助力夺高产、降成本、更绿色。

做好冬油菜生产，关系“油瓶子”多装中国油。我国加大产油大县奖励、社会化服务等项目对扩种冬油菜的支持力度，调动农民积极性。

农业农村部科技教育司技术推广处处长崔江浩介绍，科技教育司制定了再生稻与早熟油菜研发推广方案，发挥中国农科院、全国农技推广中心等科研推广单位优势。短生育期种质资源挖掘利用有新进展，有望产出一批新的早熟油菜新品种，同时进一步提升油菜全程机械化研发和推广应用水平。

为确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供、促进农业强国建设，中央财政近期提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元。北方地区将加强粮食等作物田间管理，南方省份推进高标准农田建设和丘陵山区农业机械化，加大多季和多种粮食生产方式探索推广力度，加快发展优质高效农业。

能源供需总体平稳

国家统计局数据显示，1至10月，我国生产原煤36.9亿吨，同比增长10%；原油17098万吨，同比增长3%；天然气1785亿立方米，同比增长6%。

国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，前三季度我国能源供需保持总体平稳。

今年以来，乌克兰危机加速全球能源格局调整，能源价格持续高位震荡。能源行业及时研判、超前谋划，有效应对能源市场波动。

“目前主要供气企业管道气平均供气价格多在每立方米2元至3元，部分尖峰增量气源价格也控制在每立方米4元至5元，远低于国际市场价格。”董万成说，同时强化电煤中长期合同履约监管，保障煤炭中长期交易价格运行在合理区间。

前三季度，多项重大能源工程喜报频传。

西气东输四线工程开工建设，建成后将与西气东输二线、三线联合运行，届时西气东输管道系统年输送能力将达到千亿立方米，将进一步完善我国西北能源战略通道。

深海探索的步伐更进一步。中国海油在海南东南部海域琼东南盆地勘探获重大突破，发现我国首个深水深层大气田，探明地质储量超500亿立方米。

9月底，西南地区首个特高压交流工程——国家电网川渝1000千伏特高压交流工程开工，建成后每年可输送清洁电能超过350亿千瓦时。位于江苏常熟的长三角容量最大的变电站日前完成升级改造，这是“西电东送”的重要枢纽变电站，承接着白鹤滩入苏工程近400万千瓦清洁水电的落地。

迎峰度冬 煤、气充足

我国北方地区目前已进入供暖季。为做好迎峰度冬能源保供，国家能源集团神东煤炭所属的13座矿井、11座选煤厂都开足马力生产，并严格执行防冻措施，加大21个装车站点监管力度。

目前电厂存煤大幅提升，9月以来，全国统调电厂存煤保持在1.7亿吨以上，电煤供应形势持续向好，有效保障发电供热用煤需求。

“前三季度累计核准煤矿项目14处、新增产能6200万吨/年以上，推动进入联合试运转试生产煤矿产能约9000万吨/年，进一步夯实了煤炭增产保供的产能基础。”国家能源局煤炭司副司长刘涛说，煤炭价格总体保持平稳。10月秦皇岛5500大卡动力煤年度长协价格719元/吨，较年初下降6元/吨，比长协最高限价770元/吨低51元/吨，稳住了电煤供应的基本盘。

国家管网集团从11月16日开始，以超过6亿立方米的日输气量，开启今冬明春天然气“保供模式”。

10月底，我国中东部地区最大的天然气地下储气库——文23储气库完成年度注气任务。入冬前，与国家管网相连的各储气库超额完成注气任务，累计注气超160亿立方米，为提升管网调峰保障能力增强“底气”。

(责编：袁勃、胡永秋)

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