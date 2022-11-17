新华社北京11月17日电（记者谢希瑶）商务部17日公布数据显示，今年1至10月，我国对外非金融类直接投资6274亿元人民币，同比增长10.3%(折合943.6亿美元，同比增长7.3%)。

数据显示，1至10月，我国对外非金融类直接投资流向租赁和商务服务业320.8亿美元，同比增长22.2%；流向制造业、批发和零售业、建筑业等领域的投资均呈增长态势。对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资172.5亿美元，同比增长6.7%，占同期总额的18.3%。

1至10月，我国对外承包工程完成营业额7909.9亿元人民币，同比增长5.8%（折合1189.6亿美元，同比增长2.9%）；新签合同额10955.2亿元人民币，同比下降1.8%（折合1647.6亿美元，同比下降4.5%）。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额641.7亿美元，新签合同额852.9亿美元，分别占总额的53.9%和51.8%。

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经