前10个月我国对外非金融类直接投资同比增长10.3%
2022年11月17日20:54 | 来源：新华网
小字号
新华社北京11月17日电（记者谢希瑶）商务部17日公布数据显示，今年1至10月，我国对外非金融类直接投资6274亿元人民币，同比增长10.3%(折合943.6亿美元，同比增长7.3%)。
数据显示，1至10月，我国对外非金融类直接投资流向租赁和商务服务业320.8亿美元，同比增长22.2%；流向制造业、批发和零售业、建筑业等领域的投资均呈增长态势。对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资172.5亿美元，同比增长6.7%，占同期总额的18.3%。
1至10月，我国对外承包工程完成营业额7909.9亿元人民币，同比增长5.8%（折合1189.6亿美元，同比增长2.9%）；新签合同额10955.2亿元人民币，同比下降1.8%（折合1647.6亿美元，同比下降4.5%）。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额641.7亿美元，新签合同额852.9亿美元，分别占总额的53.9%和51.8%。
(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2022年中国5G发展大会：促进行业合作 产业链协同创新
- 人民网北京11月17日电 （记者栗翘楚）11月16日，2022年中国5G发展大会在深圳召开。本次大会由工业和信息化部、深圳市人民政府联合主办，以“5G领航新基建，构筑发展新底座”为主题，设置1场开幕式暨主论坛，“5G智慧医疗”“5G智慧教育”“5G智慧商业高峰论坛”等8场分论坛及产融对接活动，旨在促进行业交流合作和产业链协同创新。…
相关新闻
- 评论
- 关注