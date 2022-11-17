人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

前10个月我国对外非金融类直接投资同比增长10.3%

2022年11月17日20:54 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月17日电（记者谢希瑶）商务部17日公布数据显示，今年1至10月，我国对外非金融类直接投资6274亿元人民币，同比增长10.3%(折合943.6亿美元，同比增长7.3%)。

　　数据显示，1至10月，我国对外非金融类直接投资流向租赁和商务服务业320.8亿美元，同比增长22.2%；流向制造业、批发和零售业、建筑业等领域的投资均呈增长态势。对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资172.5亿美元，同比增长6.7%，占同期总额的18.3%。

　　1至10月，我国对外承包工程完成营业额7909.9亿元人民币，同比增长5.8%（折合1189.6亿美元，同比增长2.9%）；新签合同额10955.2亿元人民币，同比下降1.8%（折合1647.6亿美元，同比下降4.5%）。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额641.7亿美元，新签合同额852.9亿美元，分别占总额的53.9%和51.8%。

(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年中国5G发展大会：促进行业合作 产业链协同创新
　　人民网北京11月17日电 （记者栗翘楚）11月16日，2022年中国5G发展大会在深圳召开。本次大会由工业和信息化部、深圳市人民政府联合主办，以“5G领航新基建，构筑发展新底座”为主题，设置1场开幕式暨主论坛，“5G智慧医疗”“5G智慧教育”“5G智慧商业高峰论坛”等8场分论坛及产融对接活动，旨在促进行业交流合作和产业链协同创新。…
中国空间站搭起“天桥” 航天员首次实现跨舱段舱外行走
　　人民网北京11月17日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月17日16时50分，经过约5.5小时的出舱活动，神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲密切协同，圆满完成出舱活动全部既定任务，航天员陈冬、航天员蔡旭哲已安全返回空间站问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。 航天员出舱活动期间，首先完成了天和核心舱与问天实验舱舱间连接装置、天和核心舱与梦天实验舱舱间连接装置安装，搭建起一座三舱间舱外行走的“天桥”，航天员蔡旭哲通过“天桥”实现了首次跨舱段舱外行走。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部