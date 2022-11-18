本报北京11月17日电 （记者齐志明）记者日前从中国供销集团了解到，脱贫地区农副产品网络销售平台（“832平台”）累计销售额突破300亿元，助推832个脱贫县的近300万农户巩固脱贫成果。截至10月31日，“832平台”累计入驻供应商1.7万家，在售商品22.4万款，注册采购单位超61万家。

“832平台”是在财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社四部门指导下，由中国供销电子商务有限公司建设和运营的脱贫地区农副产品网络销售平台。自2020年1月1日平台上线以来，平台秉持帮扶属性、公益属性，通过提供在线展示、网上交易、物流跟踪、产品追溯等一站式聚合服务，使全国832个脱贫地区的优质农产品有效对接各级预算单位的食堂和工会采购需求，将更多脱贫地区农产品卖向全国，持续激发脱贫地区发展生产的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 08 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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