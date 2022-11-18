本报记者 吕绍刚

核心阅读

近日，第二十三届深圳读书月如约而至。16项主推活动、1000多个阅读空间、2300余场阅读文化活动……深圳读书月的开展，不仅推动全民阅读走深走实，也将阅读的种子撒向城市的每一个角落。

11月5日上午，周末。

深圳书城中心城人群熙攘，比平日更显热闹。爱书人徜徉在书海里，享受着属于自己的书香时间。

转眼又到年底，第二十三届深圳读书月如约而至。自2000年活动创办以来，累计举办文化活动超1万项，累计吸引2.4亿人次参与。这段不一般的时光，已是深圳极具标识度的城市名片。

两千余场活动

共赏阅读之美

翻开深圳读书月的活动日历，便会发现仅11月5日就有数十场活动，地点遍布深圳各个区：深圳少年儿童图书馆开展线上读书会、盐田区灯塔图书馆举办海洋图书奖颁奖活动……

本届读书月以“读时代新篇、创文明典范”为主题，按照“文明的阶梯”“文化的闹钟”“城市的雅集”“阅读的节日”四大板块，设置科学、人文、艺术三大专场，将开展260多项、2300余场阅读文化活动。

深圳出版集团董事长、深圳读书月组委会办公室主任唐汉隆介绍，本届读书月将开展16项主推活动，紧扣年度主题，彰显文化自信自强。同时，活动将邀请全国各界文化名家共聚深圳，并推出丰厚的文化惠民福利，营造全市参与的阅读氛围。

读书月开幕后的首场活动，是“从草木山水说起——深港自然地理对谈”。《深圳自然博物百科》的作者南兆旭与香港浸会大学当代中国研究所所长薛凤旋等嘉宾现场连线，共同探讨自然地理之美。

深港一衣带水，深圳读书月推出“当奇迹之城遇上东方之珠”深港文化对视系列活动，推动深港双城进一步联通。市民温小齐带着她上小学5年级的孩子，听完了2个多小时的讲座讨论。“城市本身就是一座‘自然博物馆’。”她感慨道，“希望孩子听完，能更明白‘一衣带水’的深刻内涵，对深圳、香港这两座城市的共同点有更多更真切的认识。”

一千多个图书馆

徜徉阅读空间

“深圳有体量很大、环境很现代的书城，深圳人阅读热情也很高。”深圳市作协副主席蔡东说。《深圳全民阅读发展报告2022》显示，深圳人平均每天阅读超1.5小时，年综合阅读量为20.85本，是全国最热爱阅读的城市之一。

2000年创立全国首个大型群众读书文化活动深圳读书月；2006年建成全国第一家24小时书吧；2016年推出国内阅读推广领域第一部条例形式的城市法规……近年来，深圳在引领阅读风尚方面的多个“第一”，充分证明了阅读是这座城市始终的坚持。

日前，深圳大学丽湖校区中央图书馆宣布启用。图书馆建筑面积达41774平方米，最大藏书容量可达300余万册，给深圳这座“千馆之城”又增加了一座新地标。

近年来，一批设计精美、主题鲜明、富含科技感的新型阅读空间在深圳如雨后春笋般冒出来，为市民带来家门口的“文化大餐”。

在罗湖区洪湖公园深处，走进位于荷仙岛上的“孤岛图书馆”，抬眼便是“接天莲叶无穷碧”的唯美画面；坐在盐田区与大海仅“一步之遥”的灯塔图书馆，手捧一本书细细品读，窗外的碧海蓝天，让人仿佛置身梦境；在龙岗大运公园，“书香驿站”将图书馆搬进露营地。书香四溢的山野美景，成为当地居民金秋时节里的美妙回忆。

“光明区图书馆形状似展开的书本，也像破土而出、蓬勃生长的新芽。”光明区图书馆一名基层馆员说，“我觉得，图书馆给在这里生活的人带来了一种阅读文化。图书馆逐渐变成了文化的土壤，让阅读的种子在这里慢慢地生根发芽。”

如今，“一区一书城、一街道一书吧”的规划设想在深圳已成为现实。数据显示，截至2021年底，深圳全市共有各类公共图书馆（室）、自助图书馆1043个，年接待国内外读者近2800万人次。

十分钟阅读圈

营造书香氛围

第二十三届深圳读书月到来前夕，第五届“阿布讲故事”决赛在深圳书城龙岗城举行。50组家庭参赛队经过5个月的角逐，产生了今年的龙岗“故事王”。

“阿布讲故事”是深圳龙岗区的公益阅读文化品牌活动，该活动立足龙岗区，致力挖掘优秀龙岗故事，已经连续举办了5届，深受喜爱。

近年来，随着全民阅读的服务网越织越密，书香渐渐飘进这个城市的每个角落，阅读理念深入人心，书香氛围日益浓厚，文化深圳更具魅力。

“我在深圳长大。小时候，每年读书月期间，学校都会组织阅读活动。如今，我成了一名出版工作从业者，更深入地了解深圳推广全民阅读的故事后，更深刻地理解了它的意义。”深圳出版集团工作人员邓媛芳说。

深圳读书月自2000年举办以来，打造了深圳读书论坛、经典诗文朗诵会等知名品牌活动，不断丰富市民群众的精神文化生活。

“文化深圳，从阅读开始。深圳与阅读相遇，并非偶然，而是坚持。而且，这种坚持将一直延续。”深圳市政协文化文史委主任、深圳市阅读联合会创会会长尹昌龙认为，获得全球唯一一个联合国教科文组织授予“全球全民阅读典范城市”称号，足见深圳这座城市对文化的重视。

如今，依托“市—区—街道—社区”4级公共文化服务设施打造家门口的“十分钟阅读圈”，“城市书房”“书香民宿”“粤书吧”等提供有温度、有特色的阅读空间，全民阅读已经成为深圳重要的文化标识和精神符号。

“最是读书能致远，人间至味是书香。愿这座城市的每扇窗户都透出阅读的光。”深圳市委常委、宣传部部长张玲表示，“我们将以书筑城，以城筑梦，为深圳建设好中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例，率先实现社会主义现代化，凝聚磅礴的精神力量。”

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 10 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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