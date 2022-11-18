李 鹏

“跟着中国农业大学草业学院的专家参加项目，每年节省饲草支出1.2万元，牲畜高效养殖增收1.4万元，加上项目生态奖补绩效资金，每年增加的收益超过3万元。邻居们看到我们家草场长得好，牛羊膘肥体壮，都跟着我们学技术，排着队申请加入项目呢！”盘算这几年的丰收账本，青海省海北藏族自治州祁连县默勒镇海浪村的牧民万东主才高兴不已。

万东主才说的项目，是由全球环境基金（GEF）支持、世界银行与农业农村部共同实施的“气候智慧型草地管理”项目，这是我国目前草地领域资助额度最大的国际合作项目。项目一改过去以科研单位为主的传统模式，采用牧民提问题、专家出方案、牧民去实践、专家再评估、科研再创新、应用再提升的新型科研组织模式，产学研教推融为一体，让草原变得更美、牧民收入变得更多。

我国天然草地面积近40亿亩，是我国面积最大的陆地生态系统，是草原畜牧业发展和牧区乡村振兴的关键，在维护国家生态安全和促进农牧民增收等方面具有基础性、战略性作用。同时，草地生态系统碳库占全国自然生态系统总碳库的31%，草地生态系统碳汇功能在实现“双碳”目标中具有不可替代的作用。

“我们聚焦草地固碳减排、草地生产力提升、牧民生计改善和应对气候变化能力增强4个方面进行设计。”农业农村部生态总站首席专家王全辉表示，项目的实施既保护了草原生态安全，又提升了草原生产力水平，为在牧区开展乡村振兴提供了新思路。

据介绍，该项目目标主要是在高寒草地试点开展气候智慧型和牧民参与式草地生态系统管理技术示范，并进行基于实证的生态补偿政策试点研究，以提高草地生产力和草牧业生产效益，增加农牧民收入。同时保护草原生物多样性，提升草地固碳减排等生态服务功能，实现人—草—畜系统协调发展等。项目由国家牧草产业技术体系首席科学家、中国农业大学草业科学与技术学院院长张英俊担任首席科学家，带领相关专家从牧民生产实际出发凝练技术措施，提出春季休牧、免耕补播、圈窝种草和健康养殖等项目活动。

“以免耕补播为例，我们选用青藏高原乡土草种，春季土壤解冻后，在退化草地上通过免耕播种机一次完成开沟、施肥、播种、覆土、镇压等联合作业方式进行改良，尽可能减轻对草地原生植被的破坏，从而提高牧草产量和土壤固碳能力。”张英俊介绍。项目由牧户担当执行主体，同时从草地生产力、生物多样性、固碳减排、环境评估和牧民增收等多方面对实施效果进行综合评估，根据结果再对应用技术进行优化，始终围绕需求侧实际，不断提升技术供给的精准性、有效性。

技术负责人、中国农业大学草业学院教授黄顶从基线调研、技术方案设计到实施组织，至今已在平均海拔超过3500米的青藏高原上工作了5年。“我们将室内控制试验、野外小区试验研究结果熟化成轻简化实用技术，将在草原上取得的科研成果留在了牧民家里，既让牧民感受了科技带来的实惠，也增强了牧民保护生态的自觉性。”

默勒镇瓦日尕村党支部书记郭永光介绍，自2020年开始，瓦日尕村共有35户牧民主动参与该项工作，通过3年技术应用，平均每户每年减少外购饲草料6吨，草地生产力提高为草食家畜安全越冬提供了保障。牧民也惊奇地发现，草地植被高度的增加降低了草原鼠害发生的风险，高原鼠兔洞口平均密度由每公顷2000多个下降至50多个。连续3年碳汇监测结果表明，项目实施区草—畜系统每年固碳减排近10万吨，为草地实现“双碳”目标创新了途径。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 18 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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