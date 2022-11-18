徐 雷

习近平总书记在党的二十大报告中强调：“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，推动数字经济和实体经济融合发展是推动我国经济高质量发展的重要方面。不断做强做优做大我国数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，才能更好推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。我国是个大国，必须坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。同时也应该看到，数字经济正成为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的重要驱动力，在整个国民经济中占比越来越高、辐射面越来越广、融合度越来越深。从实践来看，数字经济能为实体经济提供新的科学技术知识支撑和生产组织形式重构，实体经济则能为数字经济提供应用市场和大数据来源。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，对于促进实体经济提质增效升级，具有重要意义。

促进数字经济和实体经济深度融合，是推动传统产业转型升级的必然选择。数据作为新型生产要素，对传统生产方式变革具有重大影响。运用互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术赋能传统产业，既能提升生产效率，也能提高产品质量，有助于为企业迈向产业中高端打开新空间。数据显示，这十年，智能制造试点示范项目生产效率平均提高48%，产品研制周期平均缩短38%，产品不良品率平均降低35%。因此，数字经济完全能成为改造提升传统产业的支点。把握数字化、网络化、智能化方向，推动制造业、服务业、农业等产业数字化，利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率，就能更好发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

促进数字经济和实体经济深度融合，也有利于提升产业链供应链韧性和安全水平。数字技术、数字经济可以推动各类资源要素快捷流动、各类市场主体加速融合，帮助市场主体重构组织模式，实现跨界发展，打破时空限制，延伸产业链条，畅通国内外经济循环，从而形成有韧性的产业链供应链。比如，京东作为同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业，持续加大数字技术投入，推进供应链和互联网相融合，探索出一条“链网融合”的新路径，实现了货网、仓网、云网的“三网通”，不仅有效保障了自身供应链的稳定可靠，也带动产业链上下游合作伙伴实现降本增效和数字化转型升级。这启示我们，促进数字经济和实体经济深度融合，既能催生新产业新业态新模式，也能增强产业链供应链稳定性和竞争力。

促进数字经济和实体经济深度融合，不仅能产生商业价值、产业价值，还具有重要的社会价值。数字技术极大拓展了生产要素流通的空间半径，极大降低了物流成本，这使得产业链供应链的溢出效应不断显现。比如，通过搭建官方主销渠道、共建地标使用标准以及一体化供应链服务，能够为一个地方的农产品打开全国大市场，从而促进农民增收、助力乡村振兴；供应链向下沉市场的延伸，则有利于农村消费者享受到更高品质的产品和服务，促进农村消费升级。锚定人民群众对美好生活的向往，不断运用数字技术解决群众期待解决的问题，这同样是促进数字经济和实体经济深度融合的题中应有之义。

察势者明，趋势者智。促进数字经济和实体经济深度融合，既是新一轮科技革命和产业变革大势所趋，也是推动我国经济高质量发展的重要抓手。面向未来，协同推进数字产业化和产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合，必能为高质量发展注入强劲动能。

（作者为京东集团首席执行官）

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)

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