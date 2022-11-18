前10个月我国企业承接服务外包合同额同比增长14.4%
2022年11月18日08:45 | 来源：光明日报
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原标题：前10个月我国企业承接服务外包合同额同比增长14.4%
新华社北京11月17日电（记者谢希瑶）商务部17日公布数据显示，2022年1至10月，我国企业承接服务外包合同额15353亿元，执行额10555亿元，同比分别增长14.4%和13.3%。其中，承接离岸服务外包合同额8757亿元，执行额6170亿元，同比分别增长14.6%和11.1%。
从业务结构看，1至10月，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额同比分别增长4.6%、16.4%和16.7%。
从区域布局看，1至10月，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额和执行额同比分别增长15.3%和11.0%。长三角地区承接离岸服务外包合同额和执行额同比分别增长17.6%和14.7%。
从国际市场看，1至10月，我国承接美国、中国香港、欧盟离岸服务外包执行额同比分别增长10.5%、18.7%和19.6%。我国承接区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国离岸服务外包执行额同比增长7.5%。
从企业性质看，1至10月，我国民营企业承接离岸服务外包执行额占全国30.7%，同比增长26.2%，比全国平均增速高出15.1个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额占全国44.6%，同比增长11.2%。
从吸纳就业看，截至10月底，我国服务外包累计吸纳从业人员1467万人。1至10月，服务外包新增从业人员71万人。
(责编：罗知之、陈键)
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