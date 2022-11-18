原标题：网易有道Q3营收创历史新高，拟回购不超过2000万美元股份

11月17日，智能学习公司网易有道发布了2022年第三季度未经审计的财务报告，同时宣布董事会已授权建立一项不超过2000万美元的股份回购计划，期限为至多36个月。

得益于服务创新及智能硬件新品取得的积极成果，在复杂的外部环境下，有道公司业绩仍实现强劲增长，净收入及毛利率均突破历史新高。

根据财报，Q3有道净收入达14.0亿元，同比增长35.0%；毛利率54.2%，相较上年同期同比提升1.6个百分点。此外，三季度网易有道经营亏损收窄至2.2亿元，经营亏损率为15.6%，同比收窄了6.1个百分点。据介绍，经营亏损主要源于创新业务的早期投入，包括新上市的AI学习机和教育信息化以及部分素质课程。

处在转型期的有道，正在让自己变得越来越“硬”，目前已经成为一家具备完备硬件生产链条的智能学习公司。

“硬件是智能学习落地的有效方式”。作为率先形成优势壁垒的业务，有道智能硬件快速增长，三季度营收再创新高，达3.6亿元，同比增长40.1%。其爆款产品有道词典笔自2019年推出2代以来，近三年该品类净收入增长已超10倍。

AI技术的积累及内容资源的复用大幅缩短了有道智能硬件的更迭周期。转型以来，有道加速智能硬件创新，已陆续推出多款自研新品，产品矩阵再度丰富。

报告期内，借由有道词典笔X5的发布，有道推出了词典笔领域第一个OS，吸引了诸如喜马拉雅、网易云音乐、凯叔讲故事等多家优质内容提供方。用户可以在有道词典笔上根据自身需求，自主下载学习应用。

此外，三季度有道还在Q3推出了AI学习机，这标志着公司正式入局学习平板领域。有道认为，用户需求正在从传统学习平板向智能化学习平板升级，这为具备“AI+硬件+内容”综合能力的科技公司打开了机会窗口。

学习服务本季度实现8.9亿营收，同比增长37.2%。新服务方面，数字内容服务销售额超4亿元，毛利率已提升至60%以上；尚处投入期的素质课程报告期内规模快速增长，净收入同比增长超200%。

报告期内有道在考研与职教课程领域进行了更多投入，并取得积极进展。三季度，有道考研课程销售额同比增长超150%。在获客方面，有道充分利用有道词典、中国大学慕课等自有流量优势，新增销售额中来自自有流量的部分超过50%。职业教育课程销售额同比增长超200%。

“ 今年以来，围绕消费者的学习场景，我们共计推出了5款硬件新品, 包括有道词典笔X5，AI学习机等在内的成功表现使我们看到了持续创新所带来的回报，这使我们更具信心。” 有道CEO周枫表示，“ 我们的转型已经大体完成，尽管面临诸多挑战和不确定的宏观环境，我们仍然在抓住这样的机遇，以实现公司进阶和发展的更大图景。”

(责编：董童、李源)

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