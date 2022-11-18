人民网北京11月18日电 （记者王连香）近日，在中国汽车节能低碳国际论坛上发布的《节能与新能源汽车发展报告2022》（以下简称《报告》）显示，2021年全球新能源汽车销量达到675万辆，同比增长108%，市场渗透率达到8.3%，全球汽车电动化转型进入新阶段。

《报告》指出，2021年中国车用总燃料消耗恢复至2.33亿吨，同比增长约3%，直接碳排放量约7.7亿吨，商用车占比超一半。从车辆能耗看，行业乘用车平均燃料消耗量降幅达到15.73%，企业达标形势转好；商用车平均燃料消耗量不降反升，企业节能降耗动力不足，商用车是汽车产业碳排放的重点领域。

《报告》还对商用车积分管理和商用车低碳燃料技术进行深入探讨，同时也对动力电池矿产资源可持续性进行了全面评估。

“商用车由于负荷和使用频率较大，占汽车碳排放总量的50%以上，是汽车产业绿色低碳产业的关键一步。”工业和信息化部装备工业一司汽车发展处处长马春生表示，将从以下三个方面推进新能源汽车产业发展规划：

一是坚定实施低碳化路径，推动商用车低碳化发展，贯通生产使用回收等环节，协同能源、交通等领域。

二是不断强化产业技术能力，在坚持纯电驱动发展战略的同时，加强高效内燃机低碳技术研发，支持企业加快突破技术瓶颈，打好产业链现代化高级化攻坚战。

三是完善配套，针对新能源商用车推广应用存在的成本、技术、充电电力系统等问题，推动加快充换电基础设施建设，鼓励各地出台实施停车优惠等便利使用政策，不断优化使用环境。

据中国汽车技术研究中心副总经理吴志新介绍，近年来，我国商用车低碳转型取得了突出成绩，一方面绿色节能与电动赋能推动商用车转型步伐加快；另一方面低碳技术路径实现了产业链全面统筹多轮驱动，传统能源商用车正向多元化低碳技术方向转型，混合动力、甲醇、生物燃料、氢内燃机等低碳技术蓬勃发展。

(责编：王连香、吕骞)

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