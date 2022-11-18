11月18日，中国证监会发布首批个人养老金投资基金产品和销售机构名录，包含40家基金管理人的129只养老目标基金以及37家基金销售机构。

未来，个人养老金参与人可以通过专属账户购买这些产品，并享受相应的税收优惠、基金管理费和托管费优惠。

首批个人养老金投资基金产品发布意味着未来个人养老金账户具体可投的公募基金产品已经清晰。

证监会介绍，个人养老金制度处在试行阶段，本次名单优先纳入的是符合条件的养老目标基金。后续将及时总结经验，适时逐步纳入适合个人养老金长期投资需求的其他基金。

记者：刘慧

编辑：王乃水

设计：杨轶群

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(责编：袁勃、胡永秋)

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