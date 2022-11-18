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我国铁路智能勘测领域实现北斗系统替代GPS新突破

2022年11月18日18:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月18日电（记者樊曦）记者18日从中国铁建股份有限公司了解到，历经四年研发，由中国铁建铁四院牵头承担的《基于北斗导航系统的铁路及航运领域应用技术研究》成功完成。该研究解决了我国铁路勘测完全依赖GPS的问题，可实现北斗系统全替代，是我国交通领域探索“中国方案”的一次突破创新。

　　中国高铁发展迅猛，在建设及运维过程中，因高铁线路跨度大、涉及的地质环境复杂，技术人员需要建立大范围高精度控制网并对铁路轨道进行精确测量。长期以来，铁路工程的勘测设计、施工、运营、变形监测等各个领域涉及导航定位技术的，仍以GPS导航定位技术为主，存在地下空间无信号覆盖、不够精准等问题。

　　据铁四院勘察院总工程师曹成度介绍，基于北斗导航系统的工程测量主要优势体现在卫星导航的自主可控。北斗导航技术可以通过地基增强来实现高精度定位，应用的范围比原来传统卫星导航更加广泛。

　　北斗系统的应用也将进一步推动中国铁路勘测向智能化方向转型。近年来，随着机载雷达、无人船、倾斜摄影、无人机等新兴测绘技术的普及，我国铁路勘测逐步改变了传统勘测技术手段单一、测量效率低、质量控制难、数据处理效率低等问题。

　　铁四院勘察院测绘三所所长李猛表示，以前铁路工程勘测，500公里长的道路要分五段，平均每段至少需要50名勘测人员，大约3个月时间才能勘测完成。据估算，通过智能勘测，在初测阶段可减少野外勘测人员规模约40%，工期可缩短约30%。

　　曹成度表示，智能勘测是铁路勘测行业的一项重大创新，将推动中国铁路行业技术进步和智能化转型，提高核心技术竞争力。

(责编：袁勃、胡永秋)
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