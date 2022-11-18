新华社北京11月18日电（记者温竞华、张泉）记者18日从2022中关村论坛新闻发布会上获悉，2022中关村论坛将于11月25至30日在北京举办。论坛将围绕深化打造全球科技创新交流合作的国家级平台，聚焦国际化、专业化、品牌化，全面推动国际科技合作交流再上新台阶。

2022中关村论坛的主题是“开放合作·共享未来”，共设置平行论坛、展览展示、技术交易、成果发布、前沿大赛、配套活动等6大板块126场活动，目前已吸引来自全球70余个国家和地区的嘉宾和企业参加论坛各板块活动，共同探索科技引领高质量发展的新路径。

“‘开放合作·共享未来’这一主题，体现了我国坚持高端化国际化开展科技创新交流合作的坚定决心，也体现了共享发展成果、凝聚全球共识、构建人类命运共同体的开放胸怀。”科学技术部战略规划司司长梁颖达说。

据介绍，本届论坛将举办60场平行论坛，数量是去年的2倍以上，其中27场由国家部委和中央单位牵头或参与主办。平行论坛聚焦开放创新、前沿重大、资源共享和品牌打造，围绕工程创新、开源芯片、脑机接口等科技前沿和热点议题，来自全球的科学家、企业家、投资人将充分碰撞智慧、共商合作。

重大科技成果发布是中关村论坛的重要板块，也是社会各界关注的热点。北京市科委、中关村管委会主任许强介绍，本届论坛将推出28项重磅成果，包括国家级科技计划与报告、国际科技创新中心评估指数、中关村先行先试改革最新成效和原创性颠覆性硬科技成果等，充分展示我国科技创新实力和北京建设国际科技创新中心的新进展新成效。

“今年将继续举办中关村国际技术交易大会、中关村国际前沿科技创新大赛，以及科技服务创新发展专场会、新型实体企业论坛等一系列配套活动。”许强说，主会期外，常态化举办论坛活动，打造永不落幕的中关村论坛。

中关村论坛创办于2007年，经过多年发展，去年已正式成为面向全球科技创新交流合作的国家级平台。本届中关村论坛由科学技术部、国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和北京市人民政府共同主办。

(责编：袁勃、胡永秋)

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