人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

首批开办个人养老金业务商业银行和理财公司名单公布

2022年11月18日21:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月18日电（记者 李延霞）中国银保监会18日发布通知，公布首批开办个人养老金业务的商业银行和理财公司名单，包括6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司。

　　《关于印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知》明确，截至2022年三季度末，一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，以及截至2022年三季度末已纳入养老理财产品试点范围的理财公司，可以开办个人养老金业务。

　　银保监会有关部门负责人表示，个人养老金制度处于初始阶段，覆盖面大、业务要求高、关系人民群众切身利益，对参与的商业银行和理财公司业务经营、客户服务、风险管理、社会责任等方面均有较高要求。

　　通知要求，商业银行、理财公司应当履行主体责任，尽快完成业务筹备工作，确保制度建设、人员配备、系统对接等满足个人养老金业务需求。

　　《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》明确了个人养老金业务范围，对个人养老金资金账户、个人养老金产品提出具体要求。同时对商业银行、理财公司向行业平台报送信息和向监管部门报告情况等提出要求。

(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》发布 2023年1月1日起施行
　　人民网北京11月18日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为进一步扩大金融市场双向开放，近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》（以下简称《规定》），完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求。《规定》的出台有利于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。…
新“铁路客规”发布 儿童票优惠迎来新标准
　　人民网北京11月18日电 （记者乔雪峰）日前，为了维护铁路旅客运输正常秩序，规范旅客和铁路运输企业的行为，保护旅客和铁路运输企业的合法权益，完善公平公正的旅客运输市场环境，交通运输部公布了《铁路旅客运输规程》（以下简称《客规》），将于2023年1月1日起施行。 交通运输部法制司相关负责人表示，修订后的《客规》共9章52条，明确了对铁路运输企业和旅客的总体要求。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部