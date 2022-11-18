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证监会就深化公司债券注册制改革的指导意见等公开征求意见

2022年11月18日21:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月18日电（记者刘慧）证监会18日宣布，就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》《关于注册制下提高中介机构公司债券业务执业质量的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。

　　证监会信息显示，《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》按照证券法、公司债券发行与交易管理办法等法律法规相关规定，对深化公司债券注册制改革作出系统性制度安排，提出了优化公司债券审核注册机制、压实发行人和中介机构责任、强化存续期管理、依法打击债券违法违规行为等4个方面的12条措施。

　　《关于注册制下提高中介机构公司债券业务执业质量的指导意见（征求意见稿）》提出了强化证券公司债券业务执业规范、提升证券服务机构执业质量等方面的14条措施。

(责编：袁勃、胡永秋)
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