本报北京11月18日电 （记者杨昊）全国工商联十二届六次执委会议18日在京举行。会议全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，总结2022年工作，审议中国工商业联合会第十三次全国代表大会有关事项。

全国工商联主席高云龙作工作报告，中央统战部副部长、全国工商联党组书记徐乐江出席会议并讲话。

高云龙指出，今年以来，全国工商联全面贯彻落实党中央决策部署，紧紧围绕迎接党的二十大胜利召开加强对民营经济人士的思想政治引领，深入开展调查研究和建言献策工作，积极帮助民营企业应对“三重压力”、加快高质量发展，积极助力乡村振兴和保障改善民生，着力提高工商联工作质量和效能，促进“两个健康”工作和自身建设取得新成效。

徐乐江表示，各位执委要带头学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实把党的二十大提出的战略部署转化为本企业本单位的工作任务，确保党的二十大精神不折不扣地落实到民营经济发展的各领域、各行业，落实到工商联工作各方面、各环节。

会议讨论并通过了全国工商联十二届执委会向中国工商业联合会第十三次全国代表大会的报告和《中国工商业联合会章程（修正案）》，决定将这2份文件提请中国工商业联合会第十三次全国代表大会审议。会议还通过了十三大有关事项，确认有关人事事项。会上还发布了2022年工商联理论研究和工作实践创新成果。

《 人民日报 》（ 2022年11月19日 04 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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