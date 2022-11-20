陶霖

屋外，黄澄澄的脐橙在风中轻舞；屋内，红彤彤的笑脸在课堂绽放。

在江西省瑞金市叶坪镇政府，留守儿童在老师指导下，以瑞金红色旧址为主题，完成了一幅幅精美版画。当地每月定期开展“多彩童年·七色花伴”留守儿童集体生日活动，志愿者们围绕当地红色资源，组织孩子们参观红色旧址、学习红色故事，让一颗颗红色种子在孩子们心中萌发。

叶坪镇是中华苏维埃共和国临时中央政府旧址所在地，保存有大量革命旧址文物。近年来，叶坪镇挖掘红色资源，结合区位优势，发展特色产业，为乡村振兴注入红色“兴”活力。

红色宣讲走进千家万户

1934年，陈发姑送丈夫朱吉薰参加长征，一别之后两人再未相见。新中国成立后，战士们陆续返乡，陈发姑却一直没能等来朱吉薰的消息。陈发姑依然坚持守望，每年编织一双草鞋寄托思念。2008年，115岁的陈发姑在叶坪敬老院安然去世，从青丝到白发、一生守望的感人故事流传了下来。

“今年，叶坪社区挖掘陈发姑的故事，建成‘陈发姑守望广场’，定期召开活动，打造成一个传承红色精神的宣讲场所。”叶坪社区党总支书记谢学禄说。

“陈发姑的故事很感人，我一定要让孩子来听一听。”叶坪社区居民谢水平说。

“通过挖掘‘一生守望’这堂主题课程，让更多干部群众了解陈发姑老人的事迹。”谢学禄说，下一步，社区计划定期邀请专家前来授课，让红色精神持续激励后人。

松坪村的中国工农红军通信学校旧址、合龙村的朱开铨故居、洋溪村的中央革命军事委员会旧址……在红色资源丰富的叶坪镇，红色宣讲进乡村活动常年不断线。

红色刊物蕴藏治理经验

“手中有粮，心中不慌。镇村干部要深入田间地头，保障粮食生产。”在叶坪镇粮食生产调度会上，叶坪镇党委书记王林说，工作要讲究方法，推荐大家看一看当年《红色中华》报的报道。

1934年3月6日，《红色中华》报第158期的一篇报道，详细讲述了关于云集区夏罗乡（现叶坪镇下罗村）粮食生产工作计划与布置的情况，一些做法颇有借鉴意义。

叶坪镇干部学习红色刊物，结合当下粮食种植情况，大力开展撂荒地整治，全镇今年水稻种植面积增加1600余亩。

站在刚收割完晚稻的田埂上，马山村村民刘佳盛告诉记者：“以前这一片地缺水，撂荒没人种。今年政府出资帮我们装了5台抽水机，大家耕种的积极性高了。”

红色资源助力乡村振兴

在巩固拓展脱贫攻坚成果的同时，叶坪镇积极探索乡村振兴新路径。

叶坪镇朱坊村有中国工农红军卫生学校等苏区时期卫生单位旧址，留下许多革命先烈的感人故事。今年9月以来，叶坪镇围绕“红色”和“健康”两个主题，打造旅游、民宿、健康、农业等相关产业融合发展的康养小镇。

一条清澈的小河缓缓穿村而过，岸上朱坊村的建设项目火热，红色研学基地、木屋民宿……“环境越来越好，农村的日子比城里过得还舒坦。”朱坊村村民朱流庆说。

“结合丰富的红色资源，我们将朱坊村打造成苏区时期医疗卫生事业的展示窗口，同时发展壮大叶坪镇中草药种植交易、康养体验等产业，让大家的日子越来越红火。”王林说。

(责编：王震、陈键)

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