新华社北京11月19日电（记者王雨萧、申铖、魏玉坤）国家统计局日前公布的10月份国民经济数据显示，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济延续恢复态势。当前，各地加快落实稳经济各项政策举措，巩固“稳”的基础，蓄积“进”的动能，乘势而上拓展经济进一步回稳向上空间。

抓好高效统筹

巩固经济恢复基础

日前，国务院联防联控机制公布进一步优化疫情防控的二十条措施，要求科学精准做好防控工作。

福建福州加快做好原中高风险区调整、解除工作；青海西宁细化工作目标、核酸检测等相关内容；文化和旅游部印发通知，明确跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理；交通运输部修订发布六个疫情防控工作指南，进一步优化疫情防控措施……

当前是拓展经济回稳向上态势的关键窗口期。各地各部门贯彻落实党的二十大精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，多措并举巩固经济恢复基础。

近日，济南轨道交通6号线西部标段进入盾构施工阶段。通车后，这条线路将串联多个大型客流集散点和重点发展区域，成为加速城区生产要素流动的“黄金线”。

加快推进重大项目建设，是扩大国内需求、稳住经济大盘的重要支撑。今年前10个月，我国新开工项目计划总投资同比增长23.1%，投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长22%。

“我们将充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，进一步加快政策性开发性金融工具资金投放使用和基础设施项目建设，积极扩大有效投资。”国家发展改革委新闻发言人孟玮说。

消费是畅通国内大循环的关键环节。党的二十大报告指出，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。

四季度是传统消费旺季，各地政策持续加力，促进消费加速恢复——浙江绍兴发布促进新能源汽车消费的若干政策，在购置补贴、人才购车优惠等方面加大支持力度；宁夏银川启动“夜经济消费券”政府惠民补贴活动；广东鼓励家电“以旧换新”活动持续至11月底……

稳住1.6亿多户市场主体，是稳住经济基本盘的关键。

“不久前，我们又收到了一笔缓税‘红包’，达163万元，为公司增添了稳产能拓市场的底气。”安徽铜陵正豪科技有限公司财务负责人纪沿海说。

截至11月10日，全国新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元；福建厦门明确阶段性降低职工基本医疗保险费率等帮扶措施；陕西从减轻市场主体经营负担等方面出台50项举措，降低制度性交易成本……

“我们将持续抓好增值税留抵退税政策落实，进一步巩固健全留抵退税工作机制，助力宏观经济大盘回稳向上。”国家税务总局总审计师蔡自力说。

夯实安全之基

牢牢把握发展主动权

近日，东北三省陆续宣布今年粮食作物秋收工作基本结束，中国重要粮食产区迎来丰收。

“今年合作社种植了两万多亩大豆，平均亩产在400斤以上，是产量最高的一年。”黑龙江省双鸭山市集贤县永胜农机合作社理事长刘明坤脸上洋溢着丰收的喜悦。

抓好粮食生产，是经济社会稳定发展的重要基础。“今年各方面加大粮食生产保供力度，早稻和夏粮合计增产31亿斤。秋粮目前已收获超过九成，全年粮食产量有望保持在1.3万亿斤以上。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

眼下全国多地进入供暖季，做好冬季能源保供，关乎百姓温暖过冬和企业正常生产经营。

进入11月中旬，长庆油田全员进入保供“应战状态”。“五大气田日产天然气产量攀升到1.4亿立方米以上高点运行，全力保障京津冀和陕甘宁蒙等地民生用气。”长庆油田气田开发事业部副经理李莲明说。

孟玮表示，国家发展改革委将会同各有关方面加强统筹协调，突出抓好民生用气保供稳价，同时支持上游供气企业加大增储上产力度，保障整个供暖季特别是高峰保供需要。

下半年以来，多项重大能源工程喜报频传，不断夯实我国能源安全保障基础——

西气东输四线工程开工建设，进一步完善西北能源战略通道；中国海油勘探发现我国首个深水深层大气田，探明地质储量超500亿立方米；西南地区首个特高压交流工程——国家电网川渝1000千伏特高压交流工程开工，建成后每年可输送清洁电能超过350亿千瓦时……

产业链供应链稳定畅通，对工业经济平稳运行至关重要。

能装入口袋携带的显示模组、能自由折叠弯曲的柔性显示屏……在合肥维信诺科技有限公司产品展厅，各类新型显示产品让人目不暇接。“我们打通大中小企业的创新链、产业链、供应链，共同攻克技术难题，帮助中小企业降本增效、提升竞争力。”维信诺科技股份有限公司董事长张德强说。

党的二十大报告提出，“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。

连日来，一系列政策措施不断加强产业链供应链安全保障——加强监测调度和供需对接，稳定大宗商品、关键零部件价格；通过产业链供应链上下游协同，助中小企业实现“链式”转型；以有效投资加快产业链强基础、补短板……

各地各部门贯彻党的二十大精神，聚焦粮食保丰、能源保供、稳产保链等方面，想办法、出实招，以新安全格局保障新发展格局。

培育壮大新动能

推动高质量发展开新局

翻译耳机、超薄透明全息屏、频谱光波治疗房……走进正在深圳举行的第二十四届中国国际高新技术成果交易会现场，浓浓的科技感扑面而来。本届高交会吸引41个国家和地区的超5600家展商参展，新一代信息通信、人工智能等新技术及成果集中亮相。

打开中国经济最新“成绩单”，“高”“新”特点凸显——

10月份，高技术制造业增加值同比增长10.6%，比上月加快1.3个百分点；电子及通信设备制造业增加值同比增长16.6%；新能源汽车、充电桩、光伏电池产品产量同比分别增长84.8%、81.4%和69.9%……

“我国产业升级步伐加快，产业加速向数字化、网络化、智能化转型，对经济的带动增强，创新引领作用持续显现。”付凌晖说。

累计意向成交735.2亿美元，比上届增长3.9%——11月10日，第五届中国国际进口博览会圆满收官。

“各国优质商品和服务通过进博会平台源源不断进入中国市场，将有力促进国内国际双循环的高水平联通，成为推动构建新发展格局的生动实践。”中国国际进口博览局副局长孙成海说。

党的二十大报告明确指出，“坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放”。

锚定深化改革、扩大开放，一系列重要措施接连出台——《促进个体工商户发展条例》11月起实施；《个人养老金实施办法》发布；多部门宣布在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区；新版鼓励外商投资产业目录发布，进一步扩大鼓励外商投资范围……

重庆团结村中心站，铁轨交错，班列轰鸣，一列列西部陆海新通道班列驶出站台，经广西、云南等沿海、沿边口岸，通达东盟等区域的国家和地区。

“党的二十大报告提出加快建设西部陆海新通道，重庆将从深度融入共建‘一带一路’、探索体制规则创新、优化物流运营组织模式等方面入手，大力推动西部陆海新通道建设走深走实。”重庆市政府口岸和物流办公室主任巴川江说。

“经济大省等重点地区经济正在加快回稳发展。”孟玮说，随着稳经济一揽子政策和接续措施加快落地见效，以及政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息、扩大制造业中长期贷款投放等一系列举措将在四季度集中显效，工业增长动力、投资信心将继续增强。展望全年，经济增速有望进一步加快，回稳向好基础将不断得到巩固。

(责编：王震、陈键)

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