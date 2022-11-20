中新社昆明11月20日电 第6届中国－南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会19日在云南昆明开幕。为期4天的会期中，80个国家、地区和国际组织的代表嘉宾将围绕“共享新机遇，共谋新发展”的主题参展、参会。

本届南博会采取线上线下“双线融合”方式举办，设孟加拉国主题国和老挝主宾国2个形象展区，共设置绿色能源、高原特色现代农业、生物医药和大健康、先进制造业、旅游文化等13个展馆，其中专业展馆8个，占比超过60%。第6届南博会执委会副主任李晨阳说，通过专业展馆的设置，此次展会将进一步促进资本、产业、商品、技术、信息等要素流通，不断加强在要素支撑下各领域的双边、多边深度交流融合。

南博会已成为中国与南亚东南亚国家开展多边外交、经贸合作、人文交流的重要平台。数据显示，自2013年首届南博会举办以来，已有89个国家、地区和国际组织先后参展参会，2770个国内外项目签约。

南博会期间，还将同期举办中国－南亚合作论坛、中国－南亚商务论坛、中国－印度洋地区发展合作论坛、中国－南亚东南亚智库论坛等多项活动。(完)

(责编：王震、陈键)

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