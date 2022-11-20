刘昊

11月17日，广西落实粮食和物资储备工作情况新闻发布会在南宁举行。记者从会上获悉，近年来，特别是党的十八大以来，广西粮食和物资储备部门时刻绷紧粮食安全这根弦，把安全发展贯穿粮食生产、储备和流通全过程，牢牢把住粮食安全主动权，切实守住管好“八桂粮仓”。

广西粮食和物资储备局负责人表示，广西粮食和物资储备局认真落实新粮食安全观，着力统筹发展和安全，聚焦粮食和物资储备安全核心职能，坚决扛稳保障粮食和物资储备安全政治责任，推动全区粮食和物资储备工作保持稳中有进、持续向好的态势。

据介绍，广西提高粮食收储调控能力，持续提升粮食储备安全保障水平。在原核定广西地方储备粮规模基础上，2022年全区安排新增地方储备粮规模20万吨（含应急成品粮折原粮）、食用植物油储备规模2万吨，进一步提升储备保障能力。目前，全区储备粮库存量保持高位，符合国家对于地方粮食储备有关要求。全区各级储备粮轮入124.53万吨、轮出133.32万吨。2022年前三季度，全区入统粮食企业营业收入1033.15亿元，利润总额23.75亿元。进一步调整优化自治区本级储备粮品种结构，继续实施稻谷收购补贴政策，在全区51个粮食生产县（市、区）实施稻谷补贴政策性粮食收购，落实稻谷目标价格补贴资金3.08亿元。截至10月31日，2022年度稻谷补贴粮食收购54.61万吨。加快推进广西粮食应急保障体系建设，进一步优化广西应急粮油加工布局，全区现有供应网点1600家、加工企业263家、储运企业103家、配送中心75家、应急保障中心60家，实现区、市、县三级粮食应急预案全覆盖，应急保障基础进一步夯实。

2020年以来，广西粮食和物资储备局加大粮食仓储设施建设和储粮技术应用，推动优粮优储：在仓储设施建设方面，持续改造全区仓储设施，不断改善储粮条件，全区国有粮食仓储设施得到了一定程度的改善和提升。同时通过政策、资金支持等方式，引导各市、县根据储备和收购规模，加大粮食仓储设施建设力度，特别是优先布局物流节点、人口大市（县、区）和产粮大县。今年，广西粮食和物资储备局安排4285万元用于支持7个自治区本级直属库和20个市县级粮库建设改造，实施新建标准仓房仓容5万吨、改造低温仓仓容5.2万吨、维修改造仓容4万吨。在储粮技术方面，支持自治区直属库点开展储粮新技术应用研究，支持两个粮食企业开展全国绿色储粮标准化试点工作。截至10月31日，广西国有粮食企业应用环流熏蒸技术仓容占完好仓容比为67.2%，应用粮情测控系统仓容占完好仓容比为78.0%，应用机械通风仓容占完好仓容比为86.1%，应用气调储粮仓容占完好仓容比为32.5%。

该负责人表示，下一步，将对标对表新时代粮食和物资储备工作的任务要求，努力在粮食产能基础、粮食宏观调控和粮食产业供应链等方面，全方位夯实粮食安全根基，推进物资储备体系建设，推动党的二十大精神在全区粮食和物资储备系统落实落地、生根见效，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的广西粮食和物资储备安全保障体系。

(责编：王震、陈键)

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