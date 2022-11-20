新华社重庆11月20日电 题：西部陆海新通道今年已新开通线路78条 创历年新高

新华社记者王金涛、赵宇飞

近日，西部陆海新通道班列密集首发——11月16日，西部陆海新通道中老铁路 （达州—万象） 国际货运列车首发；11月17日，西部陆海新通道（酒泉—钦州港—鹿特丹）铁海国际联运班列首发……

“今年以来，西部陆海新通道新开通线路已达78条，是去年全年的5倍多，创造了通道运营5年来的新高。”西部陆海新通道物流和运营组织中心主任刘玮说，在新冠肺炎疫情冲击等复杂形势下，西部陆海新通道实现逆势“飘红”。

西部陆海新通道以重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地，比经东部地区出海所需时间大幅缩短。

“今年以来，通道已拓展出重庆、贵州、宁夏、甘肃等地与老挝、越南、缅甸等国家间的多条物流新线路。”刘玮说，通道物流网络已覆盖113个国家和地区的338个港口。

通道线路的加速拓展，带动货运量和货值大幅增长。西部陆海新通道物流和运营组织中心数据显示，今年前三季度，重庆经西部陆海新通道运输10.5万标箱、同比增长29%，货值191亿元、同比增长46%。

合作“朋友圈”也不断扩大。今年7月，湖南怀化市对接融入省际协商合作机制，标志着西部陆海新通道从西部12省区市与海南省以及广东湛江市的“13+1”合作机制，升级为“13+2”共建新格局。

11月17日，西部陆海新通道（酒泉—钦州港—鹿特丹）铁海国际联运班列首发。（受访者供图）

西部陆海新通道对破解我国西部地区物流难题、激发西部开放潜能具有重要意义。以前，重庆耀皮玻璃公司产品出口东盟国家，长期受到海运周期过长困扰，今年在西部陆海新通道的支持下，难题迎刃而解。

公司相关负责人算了一笔账：“西部陆海新通道为我们提供了高效的供应链保障，运输时间由过去的32天缩短到18天，物流成本下降50%，今年前三季度公司出口货值同比增长45倍。”

沿着西部陆海新通道，新疆哈密瓜、贵州红茶、西藏牛肉干、重庆麻花等越来越多的西部地区特色产品走向国际市场，正在成为当地外贸新增长点。

“近几年，我真切地感受到，共商共建共享的理念在通道沿线得到了越来越生动和丰富的体现，更多的省区市希望加入合作共建机制，共享通道创造的发展机遇。”刘玮说。

消费者在位于重庆解放碑的“陆海新通道国际消费中心”选购商品。（2022年5月28日摄）。新华社记者唐奕 摄

沿线国家和地区也借西部陆海新通道更好地共享我国市场机遇。记者了解到，越来越多的泰国榴莲搭乘西部陆海新通道跨境公路班车，10天内就能摆上重庆等西部城市的商超柜台，最大程度保证了果品的新鲜度。

“在西部陆海新通道开通前，按照传统物流线路，泰国榴莲要先转运到当地港口，经海运抵达中国东部城市，再经国内干线物流运至重庆，转运费用高且耗时过长。”重庆洪九果品股份有限公司董事长邓洪九说。

在货物贸易的基础上，我国正依托西部陆海新通道，与柬埔寨探索建设“中柬香蕉产业园”项目，打造“运贸产”一体化香蕉供应链；针对马来西亚棕榈油、橡胶、石油等资源，推动形成陆海新通道马来西亚供应链资源中心等。

“党的二十大报告提出‘加快建设西部陆海新通道’，我们将从深度融入共建‘一带一路’、探索体制规则创新、优化物流运营组织模式、持续拓展国际合作空间等方面入手，大力推动西部陆海新通道建设走深走实。”重庆市政府口岸和物流办公室主任巴川江说。

(责编：赵光霞、牛镛)

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